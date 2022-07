Lazio – Sarri a muso duro con i tifosi: l’allenatore interrompe l’allenamento

L’allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha avuto un confronto diretto con alcuni tifosi durante un allenamento: ecco cos’è successo in ritiro.

La Lazio è in ritiro per preparare la prossima stagione. I biancocelesti, per ora, sono fra le squadre maggiormente attive sul mercato: l’obiettivo è quello di rinforzare la rosa per alzare l’asticella dopo la passata stagione. La scorsa annata si è chiusa con un soddisfacente quinto posto, ma l’intenzione è quella di intraprendere un buon cammino in Europa League e puntare alla vittoria della Coppa Italia.

La società ha già regalato a Sarri diversi rinforzi (Maximiano, Romagnoli, Casale, Gila, Marcos Antonio e Cancellieri), ma potrebbero esserci altri cambiamenti durante le prossime settimane. Nel frattempo, l’allenatore biancoceleste ha avuto un duro confronto con alcuni tifosi durante una seduta di allenamento.

Sarri non ci sta e risponde: faccia a faccia con i tifosi della Lazio

Come anticipato, la Lazio sta attraversando una fase di grandi cambiamenti: oltre agli acquisti già citati, potrebbero esserci nuovi innesti e cessioni importanti durante le prossime settimane. In particolare, l’obiettivo è ingaggiare un altro portiere (hanno lasciato sia Reina che Strakosha, Provedel è un obiettivo) e una mezzala, Ilic e Vecino nel mirino.

La società, dunque, ha dato un segnale forte operando velocemente sul mercato e accontentando l’allenatore, che ora ha un gruppo completo a disposizione. Secondo alcune indiscrezioni, Sarri ed il DS Tare sarebbero in sintonia come mai prima d’ora al punto che persino Lotito si sarebbe stupito.

In ritiro, però, è successo anche qualcosa di spiacevole che ha coinvolto l’allenatore, i tifosi ed un giocatore: Francesco Acerbi.

Il difensore ha vissuto una stagione molto complicata a livello ambientale a causa di una polemica molto accesa con la tifoseria. Dopo alcuni comportamenti non graditi, i supporter biancocelesti hanno contestato l’ex Sassuolo e Milan, che ora vorrebbe cambiare squadra per questo motivo. Su di lui c’è il Napoli, ma per ora la situazione non sembra essere in evoluzione.

Durante una seduta di allenamento in ritiro, la tensione fra Acerbi ed i tifosi è riemersa. Alcuni di loro lo hanno contestato pesantemente ad ogni tocco di palla. A quel punto Sarri ha deciso di intervenire in prima persona, avvicinandosi a loro per chiarire la situazione dopo aver interrotto l’esercitazione: “Noi siamo qui per lavorare”.

A quel punto i presenti si sono calmati e l’allenatore ha ridato il via alla sessione.

Salvo sorprese, il difensore è comunque destinato a lasciare la Lazio, dato che il rapporto con l’ambiente sembra ormai irrecuperabile. I prossimi giorni, dunque, saranno cruciali per il suo futuro.