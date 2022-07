Chanel Totti punta alla tv: già pronto per lei il reality show perfetto

La fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha posto tutta la famiglia sotto l’occhio dei riflettori della cronaca rosa e non solo, Chanel la secondogenita della coppia a quanto pare è pronta a mettersi in gioco davanti le telecamere di un famoso reality show.

Impossibile negare come in queste settimane la fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti abbia lasciato senza parole i fan della coppia e non solo, l’ex calciatore e la conduttrice hanno spiegato come tale decisione sia arrivata dopo una lunga e attenta riflessione certi del fatto che le loro vite non potessero più proseguire insieme ma comunque Uniti per il bene dei figli.

La conferma di quanto detto in queste ore arriva dalla vacanza che la conduttrice si è concessa insieme ai figli in Tasmania, ed al rumors secondo il quale Francesco Totti sarebbe già in volo per raggiungere tutti loro e trascorrere insieme alcuni giorni di relax lontano dal gossip.

Chanel Totti debutta in tv

Durante L’ultimo anno abbiamo avuto modo di vedere Chanel Totti farsi spazio nel mondo dei social e in particolar modo nella piattaforma di Tik Tok… ma ben presto per la giovane Totti le cose potrebbero cambiare e anticipare di gran lunga il suo esordio in campo televisivo, ovvero l’avvio di una carriera che potrebbe lasciare tutti senza parole.

Che Chanel Totti ambisse al mondo della televisione sembrava essere una cosa ben nota, dato che la giovane figlia dell’ex calciatore della conduttrice ha dimostrato di avere stoffa da vendere conquistando già adesso il pubblico dei social network. Non a caso, secondo alcuni rumors, sembrerebbe la ragazza ben presto potrebbe fare il suo esordio davanti le telecamere di un famosissimo programma televisivo.

La figlia di Ilary Blasi prossima star davanti le telecamere

Nel mirino dell’attenzione del web in queste ore troviamo nuovamente Chanel Totti è un rumors che la riguarda da vicino e che gli ha permesso di diventare l’indiscussa protagonista della cronaca rosa.

A quanto pare la giovane figlia dell’ex calciatore e di Ilary Blasi durante l’autunno del 2022 potrebbe prendere parte ad un famosissimo programma televisivo, diventando così la prima figlia di personaggi famosi a prendere parte in anticipo sui tempi ad un noto reality show che va in onda ogni anno su Rai Due. Ebbene sì, secondo alcuni rumors lanciati dalla rimanga in cronaca rosa sembrerebbe che Chanel Totti sia già nella rosa dei nomi per prendere parte al programma de Il Collegio!

Gossip che almeno per il momento non è stato ancora confermato e né tanto meno smentito dalla Totti.