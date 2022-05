Luciano Spalletti risponde a Totti: parole incredibili, scoppia la polemica

Al termine della partita contro il Sassuolo Luciano Spalletti si è voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa: le sue parole su Francesco Totti hanno spiazzato tutti.

Il Napoli ha reagito con qualità e forza di volontà alle ultime tre partite che hanno, con tutta probabilità, allontanato definitivamente il sogno scudetto. La larga vittoria contro il Sassuolo ha mostrato ancora una volta la grande capacità offensiva dei partenopei.

La squadra di Luciano Spalletti era chiamata a un altro esame di maturità dopo le sconfitte contro Fiorentina ed Empoli e il pareggio contro la Roma. L’ostacolo Sassuolo non era di certo dei più semplici, visto che gli emiliani in questa stagione sono stati capaci di battere Milan, Inter e Juventus. L’approccio del Napoli alla partita è però stato dei migliori: addirittura quattro gol segnati nei primi 21 minuti!

I primi due arrivano su sviluppo di calcio d’angolo, entrambi su assist di Insigne, prima per Koulibaly e poi per Osimhen. Gli azzurri continuano a premere sull’acceleratore e trovano il tris con Hirving Lozano, servito perfettamente dal solito attaccante nigeriano. Passano appena due minuti e anche Mertens si iscrive al tabellino: tiro secco sul primo palo dove Consigli non può nulla. Nel secondo tempo, dopo una magnifica azione rifinita da Fabian Ruiz, l’attaccante belga firma la sua doppietta personale trovando il suo undicesimo gol in campionato.

Quando manca poco alla fine, c’è anche spazio per il 6-0 dell’altro difensore centrale, Amir Rrahmani, bravo a sfruttare una mischia nell’area neroverde. Allo scadere arriva il gol della bandiera di Maxime Lopez, che segna il suo secondo gol stagionale dopo quello alla Juventus.

LEGGI ANCHE –> Ex bandiera della Nazionale Italiana non le manda a dire: è polemica su Radu

Il passato è pesantissimo, ma il tecnico zittisce tutti

Al termine della partita, Luciano Spalletti ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa in merito alle indiscrezioni degli scorsi giorni che raccontavano di rapporti complicati all’interno dello spogliatoio con i suoi giocatori. L’accusa dell’allenatore del Napoli è quella di aver ripescato episodi del passato (in particolare gli screzi avuti con Totti e Icardi) e averli attualizzati a causa del difficile momento della squadra. Con la risposta data dal suo Napoli sul campo, queste voci sono state forse definitivamente messe a tacere.

In particolare, il caso montato dalla stampa sarebbe stato quello di un litigio con il capitano partente della squadra, Lorenzo Insigne. La risposta di Spalletti non si è fatta attendere: “Ancora si parla di Totti o Icardi? Visto che non hanno qualità su cosa scrivere vanno a riprendere vecchi episodi inventandosi qualcosa come se si litiga all’interno dello spogliatoio. Il caso Insigne si è gestito da solo, è un campione, una bella persona, avete visto come dava la sveglia alla squadra sul 4-0 chiedendo a tutti di restare concentrati”.

LEGGI ANCHE –> Napoli – La gravissima punizione inflitta sbattuta in prima pagina: è polemica

Insomma, caso chiuso e tutte lo voci messe a tacere. Spalletti è concentrato sul Napoli e sul finire questa stagione nel migliore dei modi. Non ci sono dubbi che gli azzurri già dalla prossima annata lotteranno di nuovo per provare a ottenere lo scudetto.