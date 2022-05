Augusta Lezzi vittima sui social: Miss Venuti sulla scia di guerra, ecco la denuncia

Panico per Augusta Lezzi, giovane fidanzata campana del giocatore della Fiorentina Lorenzo Venuti. La donna ha deciso di esporre denuncia dopo esser stata vittima di un’aggressione verbale avvenuta a mezzo social.

Fin dall’arrivo dei social network i personaggi famosi e non solo hanno dovuto fare i conti con gli haters che quotidianamente attaccano la loro persona, denigrando, criticando e minacciando la loro vita e minando la loro libertà senza rendersi davvero conto.

Allo stesso modo anche Augusta Lezzi è stata vittima di un brutale attacco arrivato sui social nel corso delle ultime ore.

Augusta Lezzi vittima sui social

Una storia che ha davvero dell’incredibile per Augusta Lezzi vittima di un’aggressione sui social, messa in atto da un hater che le ha riservato una serie di attacchi personali, insulti a lei e Lorenzo Venuti insieme a minacce di morte.

Un racconto surreale che Augusta Lezzi ha accompagnato alle seguenti dichiarazioni: “Io spero che non conosca mai cosa voglia dire avere un cancro. In pochi secondi di audio hai vomitato odio su di me, su di noi, sui napoletani, sulle persone di colore e sulla tua stessa vita. Il domani ti denuncio”.

“Una persona potenzialmente pericolosa”

Agosta Lezzi che nella sua pagina Instagram ha condiviso i fermi immagine e le registrazioni dei messaggi vocali che la persona in questione le ha mandato in chat privata, e pronta ad esporre denuncia sconvolta dalle parole dell’uomo in questione e dal body shaming, minacce e quant’altro che gli sono state riservate.

La giovane donna e compagna di Lorenzo Venuti ha quindi deciso di intervenire attraverso una denuncia, spiegando anche attraverso il seguente messaggio la sua ferma decisione: “Mi dispiace aver turbato la vostra serata con questo schifo disumano ma è giusto che si sappia che esiste anche questo. Io sono una persona molto sensibile, come avrete ben intuito nel corso del tempo. Tutto questo mi fa molto male e voglio che questa persona paghi ciò che ha vomitato, immotivatamente. Per me non esistono scusanti. Chi ha quest’odio è una persona potenzialmente pericolosa”.