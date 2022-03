Lukaku, social impazziti: il tweet del giocatore svela tutto sul suo incredibile futuro

Un tweet social fa chiarezza sul futuro di Lukaku: i tifosi sono in visibilio e pronti ad accoglierlo, il suo incredibile futuro è ormai scritto!

Dopo una stagione da protagonista, culminata con la vittoria dello scudetto, Romelu Lukaku ha lasciato l’Inter per accasarsi al Chelsea.

La somma che il club di Roman Abramovich ha sborsato è stata molto cospicua, ma i tifosi nerazzurri non hanno digerito l’addio del gigante belga, diventato a suon di gol un vero e proprio beniamino del popolo interista.

A Londra però le cose non stanno andando come previsto. Solo 5 gol in campionato e solo 12 volte utilizzato dal 1′. Un’esperienza tutt’altro che positiva per il giocatore di Anversa. La situazione internazionale rende il tutto ancora più difficile per Romelu, con le sanzioni in arrivo per la squadra di Abramovich che stagliano all’orizzonte dei Blues un futuro tutt’altro che roseo.

È per questo motivo che si sta per concretizzare la più grande delle suggestioni, con Lukaku che sarebbe già pronto a fare le valige.

Il post twitter conferma tutto

Un post twitter del noto giornalista di fede interista Fabrizio Biasin ha fatto impazzire il mondo dei social. Infatti, secondo il giornalista ci sarebbe già stato un contatto tra un calciatore ed un dirigete. Queste le sue parole:

“Un noto calciatore ha contattato personalmente un noto dirigente e gli ha detto che pur di giocare nel suo club sarebbe disposto a tagliarsi l’ingaggio. Il noto dirigente gli ha spiegato che la cosa è parecchio complicata. E no, non sto parlando di Dybala”

Un post criptico che lascia spazio a molte interpretazioni e speculazioni, ma che i tifosi dell’Inter hanno interpretato in maniera univoca. Se non si sta parlando di Dybala, che già di per sé è un nome molto altisonante ed in orbita nerazzurra, allora il calciatore indicato deve essere Romelu Lukaku, che negli ultimi mesi ha spesso rilasciato dichiarazioni d’amore verso la sua ex squadra e sottolineato come la sua esperienza inglese stia andando piuttosto male.

Come sottolinea Biasin, l’operazione è molto molto complicata, appena un anno fa il Chelsea ha sborsato più di 110 milioni per portarlo alla corte di Tuchel, e fare marcia indietro potrebbe non essere così economico per i nerazzurri. Certo è che un trio delle meraviglie con Lukaku, Lautaro Martinez e Paulo Dybala sarebbe un attacco a dir poco stupefacente, che in Serie A avrebbe pochi rivali. Staremo a vedere se la trattativa potra concretizzarsi.