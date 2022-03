Inter – Parole durissime dell’ex giocatore, l’affondo ad un top player: “Non va bene, farebbe fatica”

L’ex giocatore ha detto la sua sulla spinosa questione che riguarda il futuro di un top player al centro delle cronache del calciomercato non solo italiano. Nonostante manchino ancora diversi mesi al suo inizio, il calciomercato tiene banco e le sue spinose questioni non passano inosservate.

Campione del mondo con la nazionale di Bearzot nel 1982 ed ex bandiera dell’Inter, Giuseppe “Beppe” Bergomi oggi è una delle voci più autorevoli del panorama calcistico italiano.

Parole dure e di chiusura

Da commentatore, al fianco di Fabio Caressa, Beppe Bergomi ci ha raccontato i trionfi azzurri ai mondiali del 2006 e agli ultimi europei vinti dalla nazionale di Roberto Mancini. Il suo passato all’Inter lo ha spesso portato a commentare le vicissitudini dei nerazzurri e, per questo, si è espresso sulla delicata questione con parole durissime che sanno di chiusura.

È notizia degli ultimi giorni che Paulo Dybala, attaccante argentino classe 1993 non rinnoverà il suo contratto con la Juventus. L’incontro tra la dirigenza juventina e il procuratore dell’attaccante ha dato esito negativo e le parti non sono riuscite a trovare un accordo. In scadenza a giugno, sarà quindi libero di firmare per un’altra squadra come parametro zero. La presenza di Giuseppe Marotta all’Inter, ex Juventus e grande estimatore dell’argentino, ha scatenato le voci di un possibile passaggio di Dybala proprio all’Inter.

L’esperto non le manda a dire: “Non ha gamba”

Ai microfoni di Sky, l’ex difensore nerazzurro ha detto la sua in merito al probabile ingaggio di Dybala, con parole non al miele: “Dybala ha bisogno di un giocatore diverso rispetto a Dzeko se l’Inter vendesse Lautaro per arrivare al bianconero. Non ha gamba fa solo movimenti incontro”. Proseguendo: “L’Inter attacca molto con le corsie, ma manca il riferimento davanti. Non lo vedo molto funzionale all’Inter, anche se può fare la seconda punta e in un 3-5-2 ci potrebbe stare. Ma coi giocatori attuali secondo me qualche problemino lo troverebbe Dybala“.

L’ex giocatore lo vedrebbe bene sicuramente in un altra big italiana, al Napoli o al Milan dove potrebbe agire da trequartista dietro l’unica punta, da innescare con le sue giocate. Ma per il commentatore la soluzione ideale per l’argentino sarebbe la pista estera.

Recentemente si era parlato di interessamenti da parte di Atletico Madrid, Barcellona e Liverpool. Nel gioco del Cholo Simeone, Dybala dovrebbe rientrare tanto e sacrificarsi per la fase di non possesso, troppo dispendioso secondo l’ex bandiera interista.

Secondo lui, quindi, sarebbero ideali le piste che portano a Manchester. Allo United servirebbe uno stravolgimento della rosa per integrare l’ex Palermo; al Manchester City, invece, troverebbe Pep Guardiola, uno dei pochi tecnici in grado di far coesistere tanti giocatori offensivi senza rinunciare alla solidità difensiva. Queste le sue parole: “Lui dovrebbe andare da Guardiola, è l’unico che riesce a far coesistere 5 giocatori offensivi, perché fa sempre la partita. Sarebbe perfetto nel suo sistema di gioco“.