Roma, mega asta in Serie A per il pupillo di Allegri. Mourinho ha individuato l’erede di Zaniolo, ecco come stanno le cose.

Saranno settimane e mesi molto movimentati in tante piazze calcistiche, più e meno importanti. In questi primi giorni da squadra di Serie A, ad esempio, abbiamo assistito al grande dinamismo del Monza, desideroso di consolidarsi come importante realtà dopo più di un secolo in cadetteria.

Stesso discorso valevole anche per le grandi ambizioni del presidente Iervolino con la Salernitana e di tanti altri club che stanno dimostrando di voler operare con pragmatismo e lungimiranza.

I presupposti per assistere ad una grande stagione sembrano insomma esserci, soprattutto alla luce dei possibili colpacci che potrebbero interessare plurime realtà del nostro campionato.

Questo a partire dai campioni di Italia del Milan, abituati a fare della vittoria e della continuità il filo rosso della propria storia e fortemente intenzionati a proseguire nel miglioramento della squadra che ha scucito l’anelato tricolore dal petto dei cugini dell’Inter.

Questi potrebbero nelle prossime ore consacrarsi senza ombra di dubbio come possibile regina del mercato di questi primissimi mesi ma occhio a non sottovalutare una Juventus fortemente ferita dopo l’ultima stagione e ben consapevole (nonché desiderosa) di dover tornare a competere con il vigore di un tempo.

Roma, mega asta in Serie A per il sostituto di Zaniolo dalla Juventus

Il tutto senza sottovalutare poi la Fiorentina di Vincenzo Italiano che sembrerebbe in queste ore aver chiuso il colpo Mandragora dalla Juventus e che sarebbe prossima al concretizzare diversi acquisti finalizzati al consegnare al mister ex Spezia una rosa ancora più competitiva di quella approdata in Conference League al termine di una grande stagione.

Portando poi lo sguardo sulle due romane, una certa attenzione c’è intorno al calciomercato della Roma di Mourinho, non solo per quanto concerne i possibili nuovi ingaggi targati Tiago Pinto ma anche sul fronte delle uscite.

Al netto del lavoro epurativo cui si assisterà anche quest’anno, suscita molta curiosità anche la futura decisione degli addetti ai lavori e dei Friedkin sul fronte Zaniolo. Dal futuro del 22 potrebbero dipendere non pochi incastri non unicamente legati alla Roma.

Questo soprattutto alla luce dell’intrigante scenario avanzato in queste ore da “La Gazzetta dello Sport” e coinvolgente Federico Bernardeschi, esterno offensivo ecletticamente usato da Allegri e dai suoi predecessori in questa sua parentesi in bianconero, destinata ad esaurirsi contrattualmente il prossimo 30 giugno.

Il 33 è stato candidato dalla Rosea come possibile rinforzo per il Milan nonché proprio per i giallorossi che sembrerebbero poter affondare il colpo in caso di uscita del su citato Nicolò. Sullo sfondo, giusto non dimenticarlo, resta sempre il Napoli di Spalletti, attualmente vivente una fase non proprio felicissima e chiara e che fino a qualche giorno fa sembrava voler e poter anticipare la concorrenza per Federico. ADL, però, ha per ora deciso di allentare una presa non ancora del tutto mollata.