Barcellona – la rivoluzione stadio sconvolge i tifosi: ecco la novità inaspettata

Rivoluzione in vista in casa Barça: il Camp Nou non sarà più la casa dei tifosi blaugrana. Quanto emerso ha scosso l’ambiente.

Il Barcellona si prepara ad una vera e propria rivoluzione: una novità importante coinvolgerà i blaugrana, cambiando drasticamente le carte in tavola per i tifosi.

In casa Barça si pensa al mercato: sono tanti i nomi dei giocatori nel mirino del club, che deve però fare attenzione al bilancio attuale che non permette spese folli. Oltre che alla prossima stagione, però, il Barcellona guarda avanti e si proietta ad un cambiamento riguardante il proprio stadio, che non lascia di certo felici i tifosi.

La novità riguardante il Camp Nou nella stagione 2023/24

Secondo quanto riporta Sport, una conferma sarebbe arrivata dal club catalano e dal Comune di Barcellona, che in conferenza stampa ha presentato la tabella di marcia che verrà seguita per il piano che riguarda il Camp Nou.

L’importante novità in casa Barcellona: il club cambierà momentaneamente stadio. I blaugrana, infatti, non dalla prossima stagione, ma a partire dalla 2023/24 diranno addio al Camp Nou e giocheranno le loro gare interne all’Estadi Olímpic Lluís Companys. La ragione dello spostamento riguarda Espai Barça, il nuovo progetto che comprende il restyling della struttura che ospita le gare casalinghe del Barça.

Addio al Camp Nou: tifosi increduli dalla notizia

Una notizia che ha stupito i tifosi del Barcellona, che da sempre vedono il tempio blaugrana come la loro casa e l’uomo in più per dare la giusta carica ai giocatori. Il Barça ha intenzione di iniziare i lavori al Camp Nou già dalla prossima stagione, ma ciò non impedirà alla squadra di Xavi di giocare le loro partite interne nel loro stadio. Il vero cambiamento – come detto in precedenza – avverrà nella stagione successiva, quando sarà indispensabile lo spostamento per consentire che i lavori vengano portati a termine.

Nella stagione 2023/24 il Barça disputerà le gare nell’Estadi Olímpic, meglio conosciuto come “Stadio de Montjuïc” in quanto situato sulla collina di Montjuïc. Esso ha una capienza ridotta rispetto al Camp Nou: gli spalti hanno a disposizione solamente 55.000 spettatori contro i 98.000 del Camp Nou, dunque i tifosi blaugrana dovranno abituarsi a questo cambiamento di location e di capienza. Non sono mancate le prime proteste da parte dell’ambiente, che ritiene questo nuovo progetto inutile e non prioritario.