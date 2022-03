Milan – Maignan e la foto social: scatena la pesante reazione della FIGC

La Figc ha aperto un’inchiesta per uno spiacevole episodio con protagonista il portiere rossonero Maignan: la foto condivisa sui social ha scatenato una durissima polemica.

Ciò che è avvenuto nell’ultimo turno di campionato durante Cagliari-Milan avrà delle conseguenze: è quanto richiesto dalla Figc e dal club rossonero, che ha preso posizione tramite i propri canali social.

Nell’ultimo turno di campionato il Milan è riuscito ad ottenere un’importante vittoria sul campo del Cagliari. A fare notizia, però, non è solo il sogno scudetto che inizia a profilarsi, ma anche uno spiacevole episodio di cui è stato vittima il portiere rossonero Mike Maignan. Sia il club che il giocatore hanno risposto sui propri canali social e si sono posizioni su quanto accaduto.

Inoltre, la Fgic ha aperto un’inchiesta sulla questione: delle gravi conseguenze avverranno per chi si è reso protagonista del becero e intollerabile comportamento.

Un settore degli spalti dello stadio del Cagliari si è reso protagonista di un grave episodio nei confronti di alcuni giocatori milanisti, tra i quali Maignan. Alcuni sostenitori sardi hanno infatti preso di mira il portiere milanista indirizzandogli degli insulti razzisti.

Maignan, imbestialito per quanto sentito, si è portato le mani all’orecchio guardando direttamente gli spalti. Ha poi detto all’allenatore Stefano Pioli che “non è possibile sentire certi insulti”. Per ironia della sorte, il vergognoso episodio è avvenuto propria nella giornata contro il razzismo: il club rossonero ha preso posizione per ricordarlo con un chiaro tweet per condannare quanto accaduto.

This Serie A matchday was dedicated to the stand against racism, but there’s still a long road ahead and we must keep on fighting together: #KeepRacismOut

Oggi era la giornata contro il razzismo, ma abbiamo ancora molta strada da fare e dobbiamo farlo tutti insieme: #WeRespAct

