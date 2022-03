Lazio – La furia di Sarri non si placa, parole minacciose: “Facciamola finire qui”

Il derby ha lasciato ferite profondissime in casa Lazio: Maurizio Sarri continua ad alimentare le polemiche, mostrando grande insofferenza per la situazione.

La Lazio ha perso malamente il derby contro la Roma, fallendo l’opportunità di allungare le distanze in classifica. Maurizio Sarri, dopo la partita, non ha nascosto la sua delusione.

Il derby ha avuto un leitmotiv chiaro e ben distinto, un dominio totale della Roma di Moruinho che in poche altre occasioni si è dimostrata così bella ed efficace. La differenza fra le due formazioni è da ricercare nelle motivazioni e nella volontà: i giallorossi hanno lottato su ogni pallone come se fosse l’ultimo, mentre i biancocelesti si sono sgretolati troppo facilmente alla prima difficoltà.

Il gol subito dopo meno di un minuto, infatti, ha colpito nel profondo la formazione di Maurizio Sarri, che non è più riuscita a rientrare in partita. La seconda rete di Abraham e la seguente punizione vincente di Pellegrini hanno chiuso la partita nel primo tempo, con i tifosi romanisti che facevano gli “Olè” già al 43′, facendo anche arrabbiare Mourinho.

Dopo la partita, però, l’allenatore della Lazio non ha nascosto il suo disappunto per il 3-0 rimediato nella gara più attesa della stagione.

Lazio, Sarri è una furia dopo la partita

Sarri, senza dubbio, si aspettava una partita diversa. In palio, oltre al dominio cittadino, c’era molto di più: crescita del progetto, punti pesanti e possibilità di crescita dell’autostima. Il 3-0 netto incassato ha minato ogni certezza: anche i senatori sono crollati sotto i colpi dei giallorossi, che sono stati in controllo del match dal 1′ al 90′.

L’ex allenatore di Napoli e Juve gode comunque della fiducia della società, ma lui stesso non è contento di quanto fatto fino ad ora e si aspetta un aiuto importante in estate dal calciomercato. L’obiettivo è quello di essere competitivi e tornare a lottare per il quarto posto.

Ora, però, si deve pensare al presente e Sarri, al termine del derby, non ha nascosto la sua frustrazione.

“Sta succedendo il contrario”

Sarri ha analizzato molto lucidamente la prestazione della sua squadra nel derby: “Abbiamo perso un numero di palloni incredibile. La partita è stata condizionata dopo il primo gol, ma c’era tempo per porre rimedio. A livello di reazione non abbiamo avuto niente”.

L’allenatore della Lazio si aspettava una reazione completamente diversa da parte della sua squadra, che invece si è lasciata andare subendo il secondo ed il terzo gol.

L’ex Chelsea ha anche aggiunto delle considerazioni più dure, non nascondendo la sua delusione: “C’è grande dispiacere per aver perso. Dovremmo essere noi a trascinare la curva, invece sta succedendo il contrario. Spero, nonostante la delusione, di avere la forza di farla finire qui”.

Sarri ha anche ricordato come, fino ad ora, la sua squadra abbia sempre reagito bene dopo risultati negativi.

Sarri ha anche analizzato l’episodio dubbio che ha coinvolto Ibañez e Milinkovic-Savic, ma ha ribadito che non deve diventare un alibi: “La mia sensazione è che lo prenda con il gomito in pieno. Inutile appellarsi ad un episodio. Ci poteva rimettere in partita, ma è andata così. Io devo valutare i 90 minuti”.