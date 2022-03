Pandev accende la lotta tra Inter e Napoli, le sue parole non fanno piacere

Goran Pandev, doppio ex di Inter e Napoli, ha paragonato le sue due esperienze con parole che non faranno piacere ai tifosi.

Diciannovesimo posto nella classifica dei giocatori più presenti in Serie A, grazie alle sue 493 presenze, condite da 101 gol. Goran Pandev è stato sicuramente il giocatore macedone più influente della storia della Serie A.

138 di queste presenze, Pandev le ha vissute con le maglie di Inter e Napoli. 46 con i nerazzurri, con i quali ha giocato dal gennaio 2010 all’agosto 2011, prima di trasferirsi proprio al Napoli, con cui invece in A ne ha giocate 92.

Quella in nerazzurro è stata sicuramente l’esperienza più redditizia per il macedone. Con l’Inter lui ci era cresciuto dal 2002 al 2004, prima che la Lazio lo acquistasse per 8 milioni. Tornato a vestire la maglia dell‘Inter nel 2010, in nerazzurro è riuscito a vincere, da protagonista, 2 coppe Italia, 1 scudetto, 1 supercoppa Italiana (segnando in finale contro la Roma), 1 mondiale per club (segnando in finale contro il Mazembe) e 1 Champions League.

Anche con i partenopei però, Pandev è riuscito a vincere dei trofei, conquistando 2 coppe Italia nel 2012 (la sua quarta consecutiva dopo quella con la Lazio e le due con l’Inter) e nel 2014, subentrando in entrambe le occasioni nelle finali contro la Juventus e la Fiorentina.

Ora che Inter e Napoli, insieme al Milan, si giocano lo scudetto, Pandev si è espresso ai microfoni di Sportitalia, paragonando le due esperienze vissute.

Le dichiarazioni che hanno scatenato i tifosi

Tra i tanti trofei vinti da Goran Pandev, quello che il macedone ricorda con grande entusiasmo è la prima coppa Italia conquistata con i partenopei. “Ho visto scene viste nemmeno dopo lo scudetto e la Champions con l’Inter” spiega Pandev, “L’affetto della gente ci ha sommerso, ci abbiamo messo due ore per scendere dal treno. Ti fa capire quanto i tifosi del Napoli tengano a questa maglia.”

I tifosi dell’Inter non saranno contenti di sentire le parole del macedone, che con i nerazzurri ha vinto ben più che la coppa Italia, conquistando il Triplete nel 2010, giocando anche da titolare la finale contro il Bayern Monaco decisa dalla doppietta di Milito.

Pandev si esprime anche sulla corsa scudetto, dicendo che la lotta è aperta, ma che il Napoli può approfittare delle tante occasioni fallite dalle due milanesi per soffiar loro un titolo che a Napoli manca da tantissimi anni. La lotta scudetto è più che mai aperta e le parole del doppio ex fanno sognare i tifosi partenopei. Vedremo chi avrà la meglio.