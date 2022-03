Cristiano Ronaldo, nuove gravi accuse da un ex compagno: “Ecco la verità su di lui”

Cristiano Ronaldo non ha attirato spesso le simpatie dei suoi compagni di squadra nel corso della carriera: senza mezzi termini è arrivato un nuovo attacco nei suoi confronti.

Il fenomeno portoghese ha vinto tutto nella sua straordinaria carriera e la sua mentalità vincente è stata di ispirazione per moltissime persone. Tuttavia non è noto per essere un grande uomo spogliatoio, e la conferma arriva da un suo ex compagno con cui ha condiviso molte battaglie.

Torna a far discutere Cristiano Ronaldo, non per le prestazioni e i gol ma per motivi extracalcistici. Il fenomeno portoghese infatti sta vivendo una stagione non facile nella sua seconda avventura della carriera al Manchester United.

La squadra è di altissimo livello nei singoli ma non riesce a organizzare un gioco corale che permetta alle sue stelle di potersi esaltare. Rangnick ha portato la squadra in lotta per il quarto posto in Premier League, con ancora un ritorno di Champions League da giocare a Old Trafford contro l’Atletico Madrid. Nonostante i risultati non siano così disastrosi, l’impressione è che il Manchester United debba fare di più competere per i massimi livelli sia in patria che in Europa.

Cristiano Ronaldo, nonostante il suo ricchissimo palmarès, vuole continuare a vincere trofei prima di appendere gli scarpini al chiodo. Fanno rumore però le parole di un suo ex compagno di squadra sia al Real Madrid che alla Juventus, che non ha risparmiato critiche per CR7.

Le parole incredibili contro di lui: “Ecco la verità”

Tra gli obiettivi principali di Cristiano Ronaldo in tutta la sua carriera c’è sempre stato quello di dimostrare di essere il migliore giocatore della storia del calcio. Attraverso un professionismo esemplare, che riguarda sia la vita calcistica ma anche quella extracalcistica, ha dimostrato di poter essere considerato da tutti come uno dei più grandi.

Alcuni suoi compagni di squadra non ha però sempre preso bene il suo modo di fare, più incentrato verso sé stesso che verso la squadra. Uno dei giocatori che più ha avuto modo di conoscerlo nella sua carriera è Sami Khedira, con cui ha condiviso lo spogliatoio per ben due avventure: prima al Real Madrid e poi alla Juventus. Ai microfoni di ESPN, il centrocampista tedesco ha rilasciato una dichiarazione che testimonia le due facce di Ronaldo in uno e nell’altro club. Mentre a Madrid era considerato l’eroe capace di portare in bacheca tre Champions League di fila, a Torino non ha rispettato le attese iniziali nonostante abbia segnato caterve di gol.

“Nella mia seconda esperienza con CR7, l’ho trovato ancora egoista ma anche più leader, in maniera naturale”. Dichiarazioni che sono destinate a far discutere.