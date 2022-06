Percassi scatenato anticipa il futuro: ecco le parole che hanno colpito i tifosi

Il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi ha commentato il futuro della Dea con delle dichiarazioni che non hanno lasciato indifferenti i tifosi.

La Dea si appresta a disputare una nuova stagione con diversi cambiamenti in vista: ecco quanto è emerso dalle parole del presidente Percassi.

Dopo cinque anni tra Champions League ed Europa League l’Atalanta è rimasta fuori dalle competizioni europee. Complice una seconda parte di stagione deludente, che ha lasciato l’amaro in bocca a dirigenza e tifosi. Tuttavia, questo inizio di calciomercato sta mostrando come la volontà della Dea sia quella di tornare competitiva dalla prossima stagione, per lasciarsi alle spalle la delusione di quest’ultima.

Le mosse di mercato dell’Atalanta

La Dea avrebbe infatti puntato a diverse operazioni per rendere la rosa ancora più competitiva: quella per Ederson, centrocampista classe 2002, acquistato a gennaio dalla Salernitana e la trattativa per Andrea Pinamonti, tornato all’Inter dopo il prestito ad Empoli. Per il primo la Dea sarebbe disposta a spendere 15 milioni più il cartellino del giovane difensore Matteo Lovato, mentre per il secondo non c’è ancora un accordo ma il giocatore avrebbe scelto l’Atalanta (l’Inter chiede 20 milioni, mentre i bergamaschi sono disposti a spenderne 10 + 5 di bonus).

Percassi parla chiaro: ecco il futuro della Dea

Percassi ha parlato del sorteggio del calendario dell’Atalanta, in particolare delle prime due partite della nuova stagione di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni: “L’unica cosa vera di un calendario sportivo è che alla fine le squadre le devi affrontare tutte e che ogni commento rischia di essere inutile. Noi dell’Atalanta però abbiamo una certezza ed è che la squadra e Gasperini, con tutto il suo staff, daranno sempre il massimo e onoreranno come sempre la maglia, perché tutti hanno capito qual è lo spirito della nostra società. Ed è la stessa determinazione che hanno tutti coloro che vivono la famiglia Atalanta, perché l’obiettivo condiviso è quello di fare bene e impegnarsi, continuando così a far parlare di questa società e di questa città come è stato fatto negli ultimi anni”.

Il presidente ha inoltre aggiunto: “Dopo la trasferta di Genova contro la Sampdoria, debutteremo in casa, al Gewiss Stadium, contro il Milan e sono certo che l’ambiente sarà fantastico, come sempre. Sarà – ne sono convinto – uno stadio colorato di nerazzurro e mi fa piacere vedere come i nostri tifosi – dopo un paio di settimane di campagna abbonamenti – stiano rispondendo con grandissimo entusiasmo con già 10.000 abbonati. Fantastico!”. Per poi concludere con un messaggio da vero tifoso: “Non mi resta che aggiungere: Forza Atalanta, sempre!”.