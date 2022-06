Georgina Rodriguez si fa una foto e inquadra proprio li, pazzesco | Tutti a zoomare

Georgina Rodriguez in un momento di relax si è scattata un selfie mostrando tutte le sue forme. Ecco lo scatto in questione.

Grazie alla sua bellezza e al suo sguardo magnetico, oltre che ad una presenza fisica invidiabile, Georgina Rodriguez ha conquistato tutti i tifosi diventando una delle wags più famose del mondo.

Georgina Rodriguez e il selfie che mostra tutto il balconcino

La donna è legata sentimentalmente al calciatore portoghese Cristiano Ronaldo, ex calciatore della Juventus che si vocifera possa entrare a far parte della rosa dei giocatori della Roma nella prossima stagione calcistica.

Nata ai piedi dei Pirenei, a Jaca, in Spagna, nel 1994, la Rodriguez sin da bambina ha frequentato corsi di danza classica contraddistinguendosi sin da piccola per la sua bravura nell’arte coreutica.

Data la sua bellezza, da giovanissima viene contattata da molti esperti nel campo della moda che le propongono di entrare a far parte del mondo della moda. Così, in poco tempo, la donna diventa una delle modelle più famose in ambito prima Europeo e poi Internazionale.

Nel 2016 si fidanza con Cristiano Ronaldo e i due si sono mostrati subito complici a tal punto da perdere rispettivamente la testa l’un per l’altro e mettendo a mondo nel 2017 la loro prima figlia, Alana Martina.

Si tratta della prima figlia del campione portoghese nata in modo naturale, dato che i precedenti figli sono nati tramite una maternità surrogata.

La Rodriguez e Ronaldo si sono conosciuti all’interno di una boutique di Gucci dove la donna lavorava come commessa a Madrid.

Cristiano aveva già messo gli occhi addosso a Georgina e i due si sono incontrati successivamente ad un evento per conto di Dolce & Gabbana, quando la donna aveva già avviato la sua carriera come modella e da quel momento sono diventati inseparabili.

In campo televisivo, Georgina è stata una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo 2020 dove ha affiancato Amadeus durante la terza serata della kermesse canora alternandosi con la presentatrice e cantante albanese Alketa Vejsiu.

La foto di Instagram

La donna, spesso pubblica su Instagram alcune foto con dei magnifici outfit che fanno sognare tutte le sue fan che vorrebbero uno di quegli abiti come quello dorato sfoggiato in occasione del Festival di Cannes 2022.

I maschietti invece, apprezzano la sua forma fisica e in particolare le sue curve e sono stati premiati da Georgina per via di un selfie che la modella si è scattata durante un giro in barca

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio)

Nello scatto è possibile vedere una ripresa dall’alto dove si vede tutto il seno della donna.