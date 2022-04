Chelsea – Brutto momento, Tuchel ci va giù pesante: “È un’indecenza”

By

Al termine della sfida dei quarti di finale di Champions League tra Real Madrid e Chelsea, Tuchel ha espresso con parole dure tutto il suo disappunto.

Martedì 12 aprile è andato in scena, al Santiago Bernabeu, il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra i padroni di casa del Real Madrid e gli ospiti del Chelsea.

I Blues erano chiamati all’impresa di ribaltare l’1-3 della gara d’andata, maturato per i Blancos grazie alla tripletta del loro fenomeno Karim Benzema e alla rete di Havertz per gli inglesi.

Il Chelsea è riuscito nell’impresa anche se solo a metà, dato che nel primo tempo supplementare il Real Madrid ha trovato, ancora una volta con Benzema, la rete della qualificazione.

Una partita giocata alla grande dalla squadra londinese, campione d’Europa in carica, che è passata in vantaggio già dopo un quarto d’ora grazie alla rete di Mason Mount. I Blues hanno messo sotto i Galacticos, impedendo qualsiasi tentativo di reazione, e passando sullo 0-2 ad inizio ripresa. Al minuto 64 arriverebbe anche il gol dello 0-3, viziato però da un tocco con il braccio dall’autore della marcatura Marcos Alonso, che è sfortunato nel rimpallo e colpisce la palla con il dorso della mano.

Lo 0-3 arriva ugualmente grazie alla splendida palla di Kovacic e all’invenzione di Timo Werner, che mette a sedere due avversari e trova un varco in mezzo alla difesa degli spagnoli. Padroni di casa che devono ricorrere alle arti magiche per riprendere la partita, ed è Modric ad agitare la bacchetta e fare un assist fuori dal mondo per Rodrygo, che porta la partita ai supplementari.

Come al solito ci pensa poi il duo Vinicius-Benzema a confezionare la rete del 2-3 e del passaggio del turno, che rende felici i tifosi delle Merengues e il loro tecnico Carlo Ancelotti.

“Non si fa così”

Chi è rimasto deluso da come sono andate le cose è ovviamente il tecnico del Chelsea Thomas Tuchel. Il tedesco si dice infatti molto deluso da un avvenimento a fine partita, che ha tenuto a riportare e sottolineare durante la conferenza stampa post match.

“Sono molto deluso dal fatto che volevo ringraziare l’arbitro e l’ho visto ridere di gusto con il tecnico avversario. So che Ancelotti è un gentiluomo ma quando ho visto l’arbitro ridere con lui ho pensato che fosse il momento peggiore per farlo, al fischio finale dopo 126 minuti di partita in cui una squadra ha dato tutto quello che aveva fino all’ultima goccia di sudore. Sono andato a dirgli questo”.

Una polemica dura dei confronti dell’arbitro, figlia forse anche del gol annullato a Marcos Alonso per un minimo tocco di mano che avrebbe potuto cambiare la storia dell’incontro.