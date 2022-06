Roma – Pesante indiscrezione dall’Inghilterra: Mourinho dice addio ed il sostituto è incredibile

La Roma deve fare i conti con una indiscrezione totalmente inattesa proveniente dall’Inghilterra: il tema centrale è il futuro di José Mourinho.

Il futuro di José Mourinho sulla panchina della Roma sarebbe in fortissimo bilico secondo una voce proveniente dall’Inghilterra. I tifosi giallorossi tremano.

L’annata della Roma è stata molto positiva. Dopo un inizio zoppicante, i giallorossi sono riusciti ad assimilare al meglio i concetti di Mourinho e sono stati protagonisti di una seconda metà di stagione di alto livello. Il punto più alto, ovviamente, è stata la vittoria della Conference League: la finale di Tirana contro il Feyenoord ha permesso all’allenatore portoghese di mettere in bacheca il proprio quinto trofeo europeo dopo le due Champions (Porto ed Inter) e le due Europa League (Porto e Manchester United).

Lo Special One ha conquistato l’affetto della sua tifoseria e la fiducia totale della società, che intende lavorare ancora con lui per proseguire il percorso di crescita iniziato quest’anno.

Un’indiscrezione dall’Inghilterra, però, fa tremare la Roma: un top club sarebbe sulle tracce di Mourinho.

In Inghilterra sono certi: è addio fra la Roma e Mourinho dopo un solo anno

La Roma vuole crescere ulteriormente e, dopo il campionato chiuso al sesto posto, ambisce alle prime quattro posizioni. Inoltre, l’anno prossimo disputerà l’Europa League, competizione dal tasso di difficoltà più elevato rispetto a quello della Conference League.

Il calciomercato sarà fondamentale per la costruzione di una squadra in grado di essere maggiormente competitiva e la società ha l’intenzione di coinvolgere attivamente Mourinho.

L’allenatore portoghese è la base del progetto e la simbiosi con l’ambiente è totale.

Tuttavia, in Inghilterra sono certi che la situazione sia molto diversa. Il Telegraph, infatti, ha riportato una notizia per cui un top club europeo sarebbe seriamente interessato a Mourinho per la panchina: il PSG, che nei prossimi giorni esonererà Mauricio Pochettino.

L’allenatore argentino lascerà il club insieme al direttore sportivo Leonardo. Il club parigino ha raggiunto un accordo con Luis Campos, che entrerà così in dirigenza con un ruolo molto importante per la costruzione della squadra.

In Inghilterra sono sicuri che Mourinho sia il principale candidato per la panchina del PSG, ma la verità sarebbe un’altra.

Il portoghese e la Roma, infatti, proseguiranno insieme. Mourinho non ha alcuna intenzione di lasciare i giallorossi e proseguirà la propria avventura nella Capitale.

Il PSG, ad ogni modo, avrebbe puntato i fari su altri obiettivi: ad oggi la priorità è Galtier (allenatore del Nizza), mentre il sogno Zidane starebbe svanendo giorno dopo giorno.

Ad oggi, dunque, non c’è nessun dubbio: José Mourinho continuerà ad essere l’allenatore della Roma per la prossima stagione.