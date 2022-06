Clamoroso Gattuso, la sua esperienza in Spagna è già compromessa: occhio ai risvolti sul calciomercato

Incredibile Gattuso, la sua avventura spagnola potrebbe finire prima di cominciare, occhio ai risvolti possibili in ottica calciomercato.

La storia spagnola di Gattuso parte in salita e potrebbe chiudersi prima di cominciare: ecco quello che sta succedendo con un occhio ai risvolti sul calciomercato.



Un anno indubbiamente molto poco fortunato per Gennaro Gattuso.

L’ex stella del Milan ha cominciato il suo periodo nero poco più di un anno fa quando si è chiusa in maniera amarissima la sua esperienza sulla panchina del Napoli.

Il tecnico calabrese infatti non centrò la qualificazione in Champions perdendo il quarto posto all’ultima giornata con un inatteso pareggio interno contro il Verona che portò la Juventus a sorpassare proprio i campani.

L’avventura con il Napoli è stata quindi l’ultima in ordine di tempo di Gattuso che nell’ultima stagione è rimasto fermo pur andando molto vicino a più riprese a tornare in corsa su una nuova panchina.

A inizio luglio era arrivata l’ufficialità del suo approdo a Firenze per diventare allenatore della Fiorentina.

Il rapporto tra lui e il presidente Commisso è però durato poche settimane a causa di alcune differenze di vedute sul calciomercato.

Successivamente la destinazione prescelta sembrava il Tottenham.

Il club inglese, sotto consiglio del DS Fabio Paratici, aveva scelto proprio il tecnico calabrese per prendere in mano le sorti dei londinesi ma l’affare, proprio quando sembrava sulla strada della chiusura, è invece saltato.

Alla base del mancato accordo la volontà dei tifosi che insistettero con la società affinchè Gattuso non diventasse l’allenatore degli Spurs.

Il momento no sembra ora proseguire ancora una volta con una dinamica simile.

Gattuso, l’addio arriva prima del benvenuto: ora occhio al domino del mercato

Gennaro Gattuso a Valencia, trattativa in via di chiusura….o forse no.

Di nuovo la stessa situazione che si era creata al Tottenham, una protesta dei tifosi porta l’addio prima del benvenuto.

L’accusa con cui i supporter spagnoli hanno iniziato la loro campagna contro il tecnico ex Milan è quella di omofobia e razzismo per frasi che Gattuso disse quasi un decennio fa.

Affermazioni che riguardavano l’approdo di Barbara Berlusconi nella dirigenza del Milan, i fischi indirizzati a Boateng per via del colore della sua pelle e il tema scottante dei matrimoni tra persone dello stesso sesso.

Non è chiaro se dietro queste ragioni ci siano anche altre motivazioni ma sta di fatto che pare ormai certo che la trattativa tra Valencia e Gattuso è destinata ad arenarsi.

Questo eventuale mancato approdo apre la strada a un effetto domino in chiave mercato.

Gattuso infatti aveva messo gli occhi su due suoi ex giocatori in uscita dal Napoli: Zielinski e Mertens.

Su entrambi è forte anche l’interesse della Lazio di un altro ex allenatore come Maurizio Sarri e un eventuale non approdo di Gattuso su una panchina permetterebbe ai biancocelesti di essere l’unica squadra in corsa per i due.

Un domino di mercato dunque che muoverà la sua prima pedina nelle prossime ore quando dalla Spagna arriveranno notizie più concrete.