Roma, tifosi impazziti per Dybala: ecco il record che nessuno si aspettava

L’arrivo di Paulo Dybala ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi della Roma. I supporter giallorossi hanno realizzato un record incredibile.

L’attaccante argentino ha portato entusiasmo fra la tifoseria della Roma: i giallorossi hanno battuto un record.

La Roma sta dando continuità al progetto dei Friedkin: l’obiettivo è la crescita costante. La proprietà ha alzato la competitività della squadra in questi anni, con l’arrivo di José Mourinho che si è rivelata essere la mossa cruciale. Il portoghese ha portato la propria mentalità vincente trasferendola ai giocatori che, dopo un inizio altalenante, sono riusciti a mettere in campo le idee dello Special One. La passata stagione si è chiusa con il sesto posto in Serie A (che ha garantito l’accesso alla prossima Europa League) e con la vittoria della Conference League: ora c’è l’intenzione di fare ancora meglio. L’arrivo di Dybala in giallorosso dimostra le ambizioni della società: l’attaccante argentino ha subito conquistato la tifoseria.

Dybala batte un record storico: i tifosi sono i protagonisti assoluti

Si respira un clima di grande euforia in casa Roma. La dirigenza è stata molto attiva durante il calciomercato: gli arrivi di Svilar, Celik, Matic e Dybala hanno acceso gli animi della tifoseria. Ci saranno anche altri innesti nelle prossime settimane, con Zagadou e Wijnaldum in cima alla lista dei desideri.

Senza ombra di dubbio, però, Dybala è stato il colpo principe dei giallorossi. L’argentino è arrivato a parametro zero dopo l’addio alla Juve: i tifosi lo hanno accolto molto calorosamente, così come Mourinho.

La Joya ha deciso di indossare la maglia numero 21 (su concessione di Matic, che ha optato per l’8 come ripiego), declinando l’invito di Tiago Pinto di scegliere la pesante numero 10 che, ad oggi, nessuno ha indossato dopo l’addio di Totti.

I tifosi giallorossi hanno gradito questa decisione e si sono immediatamente recati negli store ufficiali per comprare la nuova numero 21 della Roma. Ci sono stati talmente tanti acquisti che è stato battuto un record: la maglia giallorossa di Dybala è stata la più venduta in Italia in un solo giorno.

Il record, in precedenza, apparteneva a Cristiano Ronaldo e durava dal 2018: era l’estate del suo arrivo alla Juve e, anche in quel caso, la tifoseria bianconera si è riversata nei negozi per acquistarla.

L’avventura di Dybala con la Roma è partita con fortissimo entusiasmo: i tifosi non vedono l’ora di vederlo da vicino all’Olimpico, con molti di loro che indosseranno la maglia giallorossa numero 21.