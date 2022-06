Serie A, colpo pazzesco e un campione del mondo del Barcellona nel nostro campionato. Ecco l’ultima e folle idea destinata a infiammare speranze e animi dei tifosi.

Le vie del calciomercato sono sempre imprevedibili e hanno spesso regalato gioie o disseminato grandi delusioni a tante squadre del nostro campionato e non solo. Siamo in questo momentoin una fase preliminare e ancora non contraddistinta da grandi movimenti, sia in entrata che in uscita.

Certo, gli scenari in casa Napoli preoccupano non poco i tifosi azzurri dal momento che le ultime notizie sottintendono la possibilità di assistere ad una vera e propria rivoluzione della quale l’addio di Insigne potrebbe risultare solo il momento catalizzatore.

In attesa di aggiornamenti sui fronti Mertens, Fabian Ruiz e Koulibaly, l’attenzione dei media italiani e non solo sono stati poi attirati dalle vicissitudini in casa Juventus, laddove sono previste necessarie e importanti novità per ovviare alle plurime partenze già concretizzatesi o a quelle programmate nell’imminente futuro.

Serie A, colpo pazzesco della Sampdoria: arriva il campione del mondo

Il tutto, ovviamente, senza dimenticare della questione Cristiano Ronaldo, ultimamente accostato alla Roma di Mourinho ma anche alle sempre maggiori insistenze sui fronti Dybala e Lukaku per quanto concerne l’Inter.

Tutto ciò non deve però far passare in secondo piano le non meno nobili voci legate alle squadre meno altisonanti del nostro campionato, diverse delle quali distintesi fin qui per operazioni silenti e meno appariscenti ma non per questo marginali.

In particolar modo, in queste ore, si sta diffondendo con sempre maggiore vigore un’indiscrezione che avrebbe del clamoroso e riguardante la Sampdoria. A riferirlo è stata “La Repubblica“, a detta della quale il vicepresidente doriano, Roberto Romei, si starebbe muovendo in prima persona per Cesc Fabregas.

Il campione del mondo spagnolo, ex Barcellona, è attualmente svincolato e viene da una parentesi non proprio felicissima in Ligue 1 con la casacca del Monaco. Nell’ultima stagione è sceso in campo solo due volte ma la sua qualità e la grande esperienza potrebbero rappresentare elementi di non trascurabile importanza per una squadra come quella ligure.

Dopo tre anni e mezzo nel bellissimo Principato di Monaco, Cesc potrebbe dunque pensare di vivere in Italia una delle ultime (se non proprio l’ultima) tappe della propria gloriosissima carriera, macchiata unicamente dai recenti guai fisici, prima dei quali era comunque a sciorinare il suo grande talento anche in Francia.