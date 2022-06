Wanda Nara, incantevole allo specchio: web in delirio!

Continuano le vacanze hot di Wanda Nara che si mostra sensuale allo specchio lasciando i fan senza parole. Il video fa subito il giro dei media e dei social network.

Wanda Nara e Mauro Icardi si gettano alle spalle un difficile inverno vissuto circondati dai media nel tentativo di capire quanto fosse profonda la crisi che ha investito in loro matrimonio.

Le coppie insieme ai loro figli ha deciso di lasciare la Francia e godere in toto dell’estate al mare e circondati quanto più possibile dal relax lontano dai riflettori, raccontando tutto attraverso le loro pagine Instagram catturando ugualmente l’attenzione su di loro.

Il video hot di Wanda Nara fa impazzire il web

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente sono stati dei mesi veramente molto intensi e duri per la coppia formata da Wanda Nara e Mauro Icardi, soprattutto nel momento in cui i due erano davvero sull’orlo di un divorzio.

Tutto, comunque sia, sembra essere ormai un lontano ricordo per la famosa coppia, così come dimostrato dai racconti delle loro vacanze fatte attraverso i social network e dal video hot di Wanda Nara che ha letteralmente fatto impazzire i propri fan.

La moglie di Mauro Icardi incantevole alle Maldive

In queste settimane la coppia formata da Mauro Icardi e Wanda Nara si trova in un resort delle Maldive, voi intenti a godere quanto più possibile della serenità e del mare cristallino della location.

La confermati quanto detto arriva da un video che Wanda Nara ha condiviso nella sua pagina Instagram e che inevitabilmente ha fatto il giro del web. Un filmato che ritrae la moglie di Mauro Icardi con un mini bikini allo specchio, bellissime sensualissima come non mai. Immagini che men che non si dica hanno subito fatto il giro del web permettendo a Wanda Nara di incassare un nuovo record di like boom di visualizzazioni.