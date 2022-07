Juventus, l’intreccio con Neymar prende sempre più quota, così come l’incastro dei piani bianconeri con quelli della superpotenza della Premier League.

Siamo ormai entrati ufficialmente nel calciomercato. Il 1 luglio segna infatti l’inizio definitivo della campagna acquisti. Tradotto, tutti i contratti dei parametri zero sono giunti al termine mentre da questo momento in poi sarà possibile depositare in Lega gli accordi con i nuovi arrivati.

In queste ore la Vecchia Signora ha non a caso salutato tre giocatori il cui futuro sembrava segnato da tempo, insieme a Giorgio Chiellini. Ci riferiamo a Federico Bernardeschi, Alvaro Morata e Paulo Dybala. Il primo e l’ultimo sono accomunati dall’incertezza di un futuro che forse stesso loro si attendevano poter essere più delineato giunti in questa fase.

Federico, dopo un lustro alla corte juventina, ha lasciato da free-agent e non ha ancora preso una posizione definitiva. I primi contatti con il Napoli, dopo aver vissuto una fase molto intensa, si sono pian piano affievoliti. Così come le suggestioni Roma e Milan sono per ora rimaste tali. Lo stesso Paulo si trova in una situazione simile, dal momento che il capolavoro compiuto da Beppe Marotta con Romelu Lukaku ha fatto passare in secondo piano la non meno succulenta occasione di arrivare all’argentino a costo zero.

Questo potrebbe aver fatto riflettere lo stesso ex 10 della Juventus, ormai consapevole di non rappresentare la priorità per i lombardi e ora magari alla ricerca di una dimensione dove possa sentirsi maggiormente centrale.

Restando però al mondo Juve, è innegabile che le tante uscite di cui suddetto porteranno Cherubini e colleghi a valutare nobili e importanti alternative. A tal punto, i grandi nomi del panorama calcistico continentale sono tutt’altro che da escludersi.

Juventus, contatti avviati con Neymar e intreccio super con il Chelsea

Abbiamo visto a metà giugno, ad esempio, il diffondersi di non poche voci su Cristiano Ronaldo, che sembravano poter porre il 7 come un vero e proprio oggetto di contesa tra la Juventus e la Roma di Mourinho. Questo soprattutto alla luce delle diverse indiscrezioni relative alla candidatura avanzata da Mendes, desideroso di favorire il ritorno di CR7 all’ombra della Gran Madre.

Su questo fronte non si segnalano grandi aggiornamenti mentre arrivano importanti novità circa l’altro grande nome che ha scaldato il cuore dei tifosi nel recente passato. Oltre alla telenovela Di Maria e all’attesa per il rientro di Paul Pogba, le roventi settimane di giugno sono state caratterizzate dal diffondersi di rumors divenuti col tempo sempre meno timidi relativi alla possibilità di arrivare a Neymar.

Il campionissimo brasiliano è in uscita dal PSG, disposto a lasciarlo partire per circa 50 milioni di euro. Poco più che spiccioli alla luce dell’investimento quattro volte più grande fatto nel 2017. Il problema resta l’ingaggio di circa 40 milioni annuali, problematico per Agnelli ma non per diversi club continentali.

In particolar modo, l’autorevole ESPN ha parlato di contatti avviati tra l’ex Barcellona e il Chelsea, desideroso di regalare alla propria tifoseria un gran colpo in questa nuova fase del post Abramovic.

A Londra sono disposti ad accontentare le pretese del club di Ligue 1 e avrebbero la possibilità di convincere lo stesso giocatore con uno stipendio di certo non esiguo. Lo scenario già di per sé difficilissimo si complica dunque ulteriormente. E aumenta sempre di più l’ingerenza Blues nei piani torinesi, come evidenziato anche dall’interesse per De Ligt e la possibilità di concretizzare un succulento scambio sull’asse italo-anglosassone.