Il club fa sul serio per il giocatore: nerazzurri pronti a trattare, è sfida

Buone notizie in casa Inter, si fa serio l’interessamento di un club per un giocatore nerazzurro che non rientra nei piani di mister Inzaghi.

L’Inter, dopo alcuni colpi di mercato in entrata come Asllani, Lukaku e Mkhitaryan, si prepara a salutare i giocatori che non rientrano nei piani dell’allenatore, che ha già comunicato alla società le sue scelte per il futuro.

I nerazzurri hanno bisogno di alleggerire gli ingaggi e il calciatore è uno tra quelli con lo stipendio più alto. In due anni a Milano il giocatore non ha inciso come ci si aspettava e Inzaghi non sembrerebbe volerlo tenere, ecco che allora per risolvere il problema, la società sta cercando acquirenti.

Nei giorni scorsi dal Sud America, di preciso dall’Argentina, è arrivata una dichiarazione di un allenatore che sta facendo sperare il club milanese. Il tecnico, in una lunga intervista, ha raccontato che il centrocampista ha molta esperienza che potrebbe essere un valore aggiunto alla sua squadra.

Il giocatore in questione è Arturo Vidal, 35 anni, che ha il contratto in scadenza nel 2023. Il calciatore sembrerebbe voler tornare in Sud America per un’ultima esperienza prima di chiudere la sua carriera.

Vidal vuole il club: ecco l’offerta

Battaglia, allenatore del Boca Juniors, nell’intervista ha fatto intuire che ha intenzione di rinforzare il centrocampo del Boca e Vidal rispecchia le caratteristiche che il tecnico sta cercando.

Dopo giorni di flirt a distanza, il club xeneize esce allo scoperto con una offerta per il cileno. Il possibile trasferimento del giocatore in Argentina sarebbe una boccata d’ossigeno per i nerazzurri che, in caso di cessione, attiverebbero la clausola risolutiva di 4 milioni presente nel contratto di Vidal..

L’offerta del Boca Juniors sarebbe meno gonfia a livello economico di quella di Flamengo e Galatasaray, ma la società di Buenos Aires punta sull’apprezzamento del giocatore nel vestire la loro maglia e su un contratto più lungo a livello di anni oltra a garantire di competere a livello nazionale e continentale.

Vidal avrebbe dunque la possibilità di vestire una maglia per la quale ha sempre ammesso di avere un debole, mentre il Boca piazzerebbe un colpo di mercato che rilancerebbe anche le sue ambizioni dopo varie stagioni poco entusiasmanti.

Il Boca però deve risolvere la questione dei posti riservati agli extracomunitari, in Argentina sono sei. Attualmente sono tutti occupati quindi sarà necessario cedere qualcuno per far posto al cileno.