Ilary Blasi e Francesco Totti escono allo scoperto, di seguito le dichiarazioni dello storico 10 della Roma e l’ex velina dopo le diverse voci relative alla possibile separazione tra i due.

In una fase mediaticamente dominata dalle voci di mercato, nella giornata di lunedì 11 luglio, la piazza giallorossa tutta è rimasta spiazzata, insieme a tanti amanti del gossip italiano, per le voci sulla possibile separazione tra Francesco e Ilary.

Di tale scenario si era detto già in passato, soprattutto nei mesi a cavallo tra l’inverno e l’inizio della primavera. Mentre la Roma di Mourinho continuava il proprio percorso in Conference e in Serie A, i giornali di cronaca rosa iniziavano a focalizzarsi sulle voci inizialmente giunte da Dagospia circa l’incrinatura dei rapporti tra quelli che hanno rappresentato per ben 20 anni una delle coppie più emblematiche del nostro Paese.

L’importanza di lui e la bellezza di lei, unitamente alle non meno importanti qualità di conduttrice televisiva, hanno contribuito a portare Francesco e Ilary sempre sotto l’occhio del ciclone, ancor di più dopo l’uscita della Serie Tv su Sky intitolata “Speravo de morì prima” e incentrata anche su aspetti più squisitamente personali del capitano della Roma e sui “retroscena” circa le avances e la conquista amorosa della madre dei suoi tre figli.

Totti e Ilary Blasi allo scoperto: ecco tutta la verità

Il canovaccio della storia lo conoscete poi più o meno tutti, dall’esultanza “6 UNICA” al matrimonio nel giugno del 2005, fino ad arrivare alla lettera di addio del 28 maggio 2017 pronunciata ad una stadio e una città tutta con il supporto di quella che ha rappresentato per Totti una compagna di vita.

Nessuno avrebbe potuto credere, dunque, di assistere ad una separazione tra i due, a maggior ragione dopo le smentite ufficiali da parte degli interessati durante uno dei primi momenti di crisi, caratterizzato dal diffondersi dei primi rumors, cui fecero seguito le battute sornioni della Blasi e le esortazioni social del Capitano a non favorire la diffusione di notizie non vere.

Meno scalpore avrebbe potuto fare dunque la notizia giunta lunedì, non poi così dissimile a quelle dei precedenti mesi e a detta della quale fosse prossima una loro separazione. Come raccontatovi, però, Dagospia aveva sottolineato che alle ore 19 ci sarebbe stato un comunicato congiunto circa il divorzio. Intorno alle 20 dell’11 luglio sono invece emerse delle dichiarazioni da parte della non più coppia e che hanno confermato ciò che fino a poco fa figurava come impensabile.

Così Ilary: “Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia.”

Poco dopo sono arrivate anche le parole di Totti: “Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile. Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli, che saranno sempre la priorità assoluta della mia vita. Continuerò a essere vicino a Ilary nella crescita dei nostri tre meravigliosi figli, sempre nel rispetto di mia moglie. Confido nel massimo rispetto della nostra privacy, soprattutto per la serenità dei nostri figli”.