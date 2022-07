Alice Campello favolosa in vacanza: la moglie di Mortara come una dea

Alice Campello torna ad essere regina della scena sui social network, lei bella come una dea lascia il web senza parole con il suo fascino travolgente… uno scatto infatti è diventato subito virale sui social network.

L’estate 2022 è molto importante per la coppia formata da Alice Campello e Alvaro Morata, così come dimostrato dall’annuncio che recentemente la coppia ha fatto in relazione all’arrivo del loro quarto figlio e che ha subito riempito di gioia il cuore dei fan.

Nel corso degli ultimi giorni, però, a tenere banco nel mondo del web troviamo una bellissima foto che ritrae influencer imprenditrice veneziana all’apice della sua bellezza tanto da lasciare i fan senza parole.

Alice Campello bellissima come una dea

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare anche l’occasione della pubblicazione voi di articoli precedenti, le ultime settimane sono davvero importanti per la coppia formata da Alice Campello e Alvaro Morata pronti ad accogliere la bellissima bambina che nascerà durante i primi mesi del 2023.

In questo frangente influenzerà il calciatore stanno già preparando il trasloco in Spagna, pronto a vestire la maglia dell’Atletico Madrid. In questo frangente la coppia si gode del meritato relax tra le spiagge della Costa Smeralda così come la stessa Campello ha avuto modo di raccontare attraverso la pubblicazione di vari post nella sua pagina social, mostrandosi bella come una dea.

La foto che fa impazzire il web

A tenere banco nel mondo del web troviamo la pubblicazione di una foto che recentemente Alice Campello condiviso nella sua pagina Instagram mandando in tilt i propri fan.

L’influencer, con il nostro un top nero, ha dominato la scena in campo social grazie appunto ad un look che gli ha permesso di mettere in risalto le sue forme che da qualche settimana a questa parte sono caratterizzate dalla bellezza di una nuova gravidanza in grado di darle una nuova luce e un nuovo fascino. Uno scatto che men che non si dica ha fatto il giro del web permettendo così un nuovo ed importante successo.