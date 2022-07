UFFICIALE – Si ritira clamorosamente a 30 anni il giocatore della Nazionale Inglese

Come un fulmine a ciel sereno è arrivata la notizia del clamoroso ritiro a soli 30 anni del giocatore della Nazionale Inglese allenata da Southgate: le motivazioni sono incredibili.

Dopo i ritiri di Carlos Tevez e Sergio Aguero arriva un altro annuncio ufficiale da parte di un giocatore che ha spesso lasciato il segno durante la sua carriera.

Un colpo di scena clamoroso è arrivato dalla Premier League quando uno dei giocatori più rappresentativi degli ultimi anni ha annunciato il ritiro dal calcio giocato. Attraverso una lettera commuovente scritta a tutti i milioni di fan che hanno ne hanno apprezzato le gesta ha spiegato i motivi di una scelta così radicale nonostante i 30 anni compiuti da poco.

Nella sua carriera rimangono indelebili le sue 197 presenze con la maglia della squadra in cui è cresciuto e che lo ha lanciato a grandi livelli: l’Arsenal. Con i Gunners ha messo a referto quattordici gol e trenta assist, oltre a indossare la gloriosa maglia numero 10 appartenuta a grandissimi campioni come Bergkamp, Ozil e Van Persie.

Con la squadra allenata da Arsene Wenger ha conquistato, oltre a due FA Cup e una Supercoppa Inglese, anche la maglia della Nazionale dei Tre Leoni che ha indossato per ben 34 volte segnando due gol. Si tratta ovviamente di Jack Wilshere, uno dei talenti più cristallini della sua generazione ma che, a causa di qualche problema di troppo, non si è riuscito ad affermare come avrebbe potuto.

Wilshere dice addio al calcio: svelato il drammatico motivo di questa scelta

Attraverso un post pubblicato sui social Wilshere ha condiviso con tutti la sua scelta definitiva: “Annuncio il mio ritiro, non sarò più un giocatore professionistico. Viaggio incredibile, per me è stato un privilegio vivere tutto quello che è accaduto nella mia carriera. Da ragazzino che gioca a calcio in giardino, a capitano del mio amato club del cuore, l’Arsenal, fino a giocare i Mondiali. Ho vissuto il mio sogno, ne sono troppo grato”.

Dopo l’esperienza di sei mesi al Bornemouth, Wilshere aveva deciso di provare un’avventura in Danimarca con la maglia del Aarhus GF. Sono bastate solamente quattordici partite per capire però che la sua avventura nel calcio sarebbe finita prima del previsto. “Difficile accettare come stia chiudendo la mia vita da calciatore, perché sento di poter dare ancora tanto – ha continuato Wilshere – ma ci sono motivi fuori dal mio controllo, non pensavo finisse così. Ho riflettuto tanto e sono arrivato a questa decisione. Mi sono goduto tutto, ora comincio una nuova vita“.

Non resta quindi che augurare a Wilshere un grande in bocca al lupo per la sua prossima vita lavorativa. Vista l’ancora giovane età, l’ex fantasista inglese avrà tempo e modo di trovare la sua strada per il futuro.