Antonella Fiordelisi: il costume ha fatto impazzire i suoi FAN, tutti incollati allo schermo | Pazzesco

Antonella Fiordelisi ha mandato su di giri tutti i suoi followers per aver pubblicato una foto con un costume da bagno con un buco proprio lì. Ecco la foto della donna.

Nel mondo dello sport ci sono molte donne che sono apprezzate oltre che per la loro bravura sul campo anche per via della loro bellezza per il quale vengono seguite costantemente sui social.

Antonella Fiordelisi e il buco nel bikini

Oltre la loro attività, queste diventano delle vere e proprie influencer, cercando anche di intraprendere un percorso parallelo a quello sportivo tentando di prendere parte al mondo dello spettacolo.

Una di queste è Antonella Fiordelisi, modella e schermitrice che è stata per qualche tempo compagna di Francesco Chiofalo, ex protagonista de La Pupa e il Secchione Show, noto per aver preso parte alla trasmissione Temptation Island.

La donna ha anche avuto un flirt con Amedeo Barbato, ex volto di Uomini e Donne e con il calciatore Gonzalo Higuain attaccante dell’Inter Miami.

Adesso la donna sembra essere impegnata sentimentalmente con Carlos Corona, figlio nato dalla relazione del paparazzo Fabrizio Corona e della modella Nina Moric.

Nata nel 1998 a Salerno, Antonella Fiordalisi ha cominciato da piccolissima a praticare la scherma diventando una delle promesse dello sport iniziandolo ad ottenere risultati significanti nonostante la sua giovane età.

Ha militato nella Nedi Nedi, squadra di Serie A2 per poi entrare a far parte delle schermitrici che fanno parte della squadra della nazionale italiana femminile di scherma.

Nel 2019 si è laureata in Scienze Politiche presso l‘Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli a Caserta e ha voluto festeggiare il suo traguardo condividendo con i suoi followers l’evento.

Antonella è molto attiva sul mondo dei social grazie alla notorietà avuta a seguito dei suoi flirt amorosi e per aver vinto la medaglia di bronzo ai Campionati Cadetti Italiani e Giovani di Cagliari nella categoria spada.

La foto a Sanremo

Nel 2019 è stata una delle tentatrici del programma Temptation Island e nello stesso anno ha pubblicato un singolo intitolato Din Dan.

La donna ama mettere in mostra il suo fisico facendo mandare in brodo di giuggiole i suoi followers sempre pronti a spolliciare per regalarle un like o un commento di apprezzamento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Fiordelisi (@antonellafiordelisi)

In un ultimo post pubblicato su Instagram, la Fiordalisi si è mostrata in bikini davanti ad un noto resort di Sanremo ma quello che è saltato all’occhio non è tanto la location o il foulard indossato sul capo per proteggersi dal sole ma bensì l’enorme buco del suo reggiseno, che lascia intravedere tutto quanto.