Allegri pronto allo scippo: spunta il clamoroso sotterfugio per averlo

Max Allegri lo vuole a tutti i costi, pronto un incredibile scippo al top club di Serie A per la prossima stagione: tifosi in fibrillazione!

La Juventus vuole tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo già a partire dalla prossima annata. Per farlo, il club bianconero ha in mente un acquisto che sposterebbe gli equilibri del campionato.

La stagione si sta avviando verso la conclusione ed è tempo di bilanci per tutte le squadre di Serie A. Una delle più grandi delusioni tra le big è stata rappresentata sicuramente della Juventus, che come l’anno scorso ha ottenuto troppo poco rispetto al reale valore della rosa.

Si pensava che il ritorno di Max Allegri sulla panchina bianconera avrebbe riportato la squadra ai vertici, ma fin dalle prime partite è stato chiaro come ciò non sarebbe avvenuto nell’immediato. Con anche la qualificazione alla prossima Champions League a rischio, a gennaio la società ha deciso di intervenire pesantemente sul mercato andando ad acquistare un pezzo da novanta richiesto da tutti i top club europei, Dusan Vlahovic.

A livello di risultati, almeno in campionato, la situazione è nettamente migliorata fino a che a un certo punto la Juventus sembrava poter rientrare in corsa per il titolo. La sconfitta casalinga contro l’Inter ha però spento il sogno rimonta, con i bianconeri che si sono dovuti “accontentare” di raggiungere un piazzamento Champions e una finale di Coppa Italia.

La pedina fondamentale che può cambiare le carte in tavola: ecco cosa sta accadendo

La Juventus, oltre ad avere l’undicesimo attacco del campionato, si è mostrata talvolta fragile in fase difensiva. L’età avanzata di Chiellini e Bonucci li ha tenuti spesso fuori in questa stagione, mentre De Ligt ha alternato ottime prestazioni a errori fatali. Per questo motivo la società si sarebbe già mossa da tempo alla ricerca di un difensore di livello assoluto da regalare ad Allegri per la prossima annata. Il nome caldo emerso nelle ultime è quello del difensore dell’Inter Milan Skriniar.

Il difensore slovacco in scadenza con i nerazzurri nel 2023 è cresciuto tanto in questa stagione diventando il vero perno della solida difesa interista. Anche se Marotta vorrebbe rinnovare il contratto di Skriniar, la Juventus avrebbe avuto dei contatti diretti con l’entourage del giocatore già da un po’ di tempo in sordina, senza che questa notizia sia mai uscita pubblicamente. I dirigenti bianconeri starebbero facendo il possibile per convincere il forte difensore ad accettare la proposta e migrare verso Torino già a partire dalla prossima stagione.

Quello che è certo è che l’Inter proverà a far di tutto per rinnovare il contratto del giocatore, ma la situazione è in evoluzione. La Juventus potrebbe essere ancora una volta protagonista di un clamoroso scippo ai danni di una sua rivale.