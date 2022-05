Mattia Zaccagni papà per la prima volta: il grande annuncio in campo

Mattia Zaccagni lascia senza parole i tifosi del Lazio e annuncia l’arrivo del suo primo figlio. Un annuncio che me che non si dica ha fatto il giro del web per le modalità in cui il calciatore ha deciso di dare la lieta notizia al mondo del calcio.

Nel corso dei mesi la bellissima storia d’amore tra Mattia Zaccagni e Chiara Nasti, in men che non si dica, ha subito fatto il giro del web fin dal momento in cui tutto sembrava essere semplicemente un rumors affidato al gossip. La coppia, infatti, si è incontrata per la prima volta durante una vacanza fatta ad Ibiza, da sempre una delle location preferite per le vacanze dell’influencer campana.

Un amore importante che oggi ha fatto sì che la coppia prendesse l’importante decisione di allargare la propria famiglia e accogliere un bambino che nascerà tra la fine 2022 e le prime settimane del 2023.

Mattia Zaccagni presto papà

Ebbene sì, si tratta di una notizia che in men che non si dica ha subito fatto il giro del web lasciando senza parole i tifosi della Lazio e allo stesso tempo i fan di Chiara Nasti, che già da tempo avevano avuto il settore di un possibile pancino sospetto camuffato nelle foto.

Il dolcissima annuncio è arrivato sabato sera durante la partita Spezia Lazio, dopo il gol messo in atto da Zaccagni che ha esultato nascondendo il pallone sotto la maglia e portando il pollice vicino alla bocca. Un gesto che non è passato inosservato e che è stato seguito dal messaggio che Chiara Nasti ha condiviso nella sua pagina Instagram e ti ha confermato così la gravidanza: “Siamo fiere di felicità e non vediamo l’ora di diventare genitori. Ti aspettiamo amore della nostra vita”.

Come si sono conosciuti Zaccagni e Chiara Nasti?

Ricordiamo che durante le festività natalizie la via della storia d’amore tra Mattia Zaccagni e Chiara Nasti è stata una tra le più discusse e chiacchierate nel mondo della cronaca rosa. I due, infatti, per diversi mesi hanno preferito tenere nascosto il loro amore nato sulle spiagge di Ibiza durante l’estate del 2021.

Ad oggi il cacciatore è l’influenza hanno raggiunto un nuovo ed importante step della loro relazione, pronti a mettersi in gioco anche qualità di genitori in attesa del loro primo figlio e assolutamente incredibili.