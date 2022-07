Gasperini punta tutto su di lui: grande fiducia per il sì, i tifosi aspettano

L’Atalanta è alla ricerca di rinforzi: l’allenatore dei nerazzurri Gian Piero Gasperini ha un obiettivo chiaro. La società è al lavoro: c’è fiducia.

La Dea cerca nuove energie ed è pronta ad investire sul mercato: la dirigenza è pronta ad accontentare le richieste di Gasperini.

L’Atalanta è reduce da una stagione caratterizzata da alti e bassi. I nerazzurri hanno chiuso la prima metà di stagione al quarto posto in classifica, mentre a fine campionato si sono ritrovati ottavi. Di conseguenza, la Dea non prenderà parte a nessuna competizione europea, ma Gasperini ha ribadito di non voler sentir parlare di stagione fallimentare.

Ad ogni modo, c’è tutta la volontà di tornare ad essere competitivi e, per poterci riuscire, sarà necessario un intervento sul mercato: ad oggi è già stato ufficializzato il riscatto di Demiral, ma ci saranno anche altri rinforzi. In particolare, il focus è sul reparto avanzato.

Rivoluzione in attacco per l’Atalanta: obiettivo da una big di Serie A

Sarà un’estate di cambiamenti per l’Atalanta. I nerazzurri hanno un nuovo DS: D’Amico ha preso il posto di Sartori, che è passato al Bologna. A livello di rosa, invece, è possibile che ci siano alcune uscite volte al finanziamento delle operazioni in entrata. Ad oggi i principali indiziati a lasciare Bergamo sono Pessina (direzione Monza) e Ilicic (nel mirino del Bologna).

Per quanto riguarda i possibili acquisti, Gasperini si aspetta colpi di livello in grado di far svoltare la squadra. L’allenatore si è recentemente lamentato ammettendo che e gennaio non sia stato fatto quanto chiesto: ora la società è attesa ad una risposta.

Per accontentarlo, la dirigenza sarebbe pronta ad investire su un obiettivo importante per l’attacco: Andrea Pinamonti.

Il centravanti di proprietà dell’Inter è reduce da una stagione molto positiva con la maglia dell’Empoli: i suoi gol hanno guidato i toscani verso una salvezza tranquilla. Tuttavia, è praticamente impossibile che possa restare a Milano e questa volta si trasferirebbe a titolo definitivo. Il Monza ed il Torino si sono subito interessati a lui, ma l’Atalanta rappresenterebbe la meta più gradita per il giocatore.

I nerazzurri, per lasciarlo partire, vorrebbero incassare almeno €20 milioni. Al momento i bergamaschi non sono arrivati a questa cifra, ma sarebbero seriamente intenzionati a puntare su Pinamonti. Prima di poter avanzare l’offerta adatta, però, l’Atalanta avrebbe bisogno di una cessione degli attaccanti attualmente in rosa: Muriel non sarebbe più intoccabile e potrebbe lasciare la squadra. Maggiori sviluppi, dunque, sono attesi per i prossimi giorni.