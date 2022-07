L’assenza di Gianluca Vialli mette in allarme i tifosi della nazionale: come sta adesso?

By

Nel corso degli ultimi anni abbiamo avuto modo di imparare a conoscere Gianluca Vialli in qualità di Capo della Delegazione della nazionale italiana, ma in queste ore a innescare le varie preoccupazioni per i tifosi sono le sue condizioni di salute.

Non è la prima volta che Gianluca Vialli diventa protagonista dell’attenzione dei media a seguito di delicate ed importanti notizie che lo riguardano da vicino, così come è successo dal momento in cui il Capo della Delegazione della nazionale ha deciso di uscire allo scoperto e parlare davanti alle telecamere della sua lotta contro il tumore.

Da qualche settimana a questa parte, però, lo strano silenzio attorno a Vialli ha spinto dei posti di calcio a chiedersi cosa stesse succedendo e se le condizioni di salute per lui si fossero aggravate considerevolmente.

Come sta Gianluca Vialli?

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel corso degli ultimi anni Gianluca Vialli in varie occasioni ha avuto modo di parlare della malattia contro la quale lotta da tempo così come successo davanti le telecamere del programma prodotto da Netflix e condotto da Alessandro Cattelan.

Vialli non ha mai nascosto i suoi timori relativi alla malattia, cosciente del fatto che si tratti di una lotta veramente molto dura ma che non intende perdere comunque così facilmente. La sua assenza dagli schermi, però, getta un velo di malinconia e allo stesso tempo di paura.

Cosa sta succedendo a Gianluca Vialli?

Questa è la domanda che si stanno ponendo numerosi italiani appassionati di calcio e non solo, soprattutto dopo la protratta senza di Gianluca Vialli dai social network.

Il Capo della Delegazione della nazionale italiana nel corso degli anni ha sempre calibrato i post da condividere e quando rilasciare una lunga intervista attraverso la quale parlare di sé stesso a 360 grazi, ma questa volta l’assenza si protrae dallo scorso 6 maggio 2022 ultimo giorno in cui Gianluca Vialli ha condiviso una foto nella sua pagina Instagram.

Al momento tutto tace circa le sue condizioni di salute, anche sembrerebbe che Luca Vialli continui molto serenamente le sue cure mentre fanno continuano a restare in attesa di vederlo tornare sul piccolo schermo ho il prima possibile a bordocampo.