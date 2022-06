I giallorossi vanno a Milano per chiudere un colpo: Mourinho può sorridere

La Roma vuole regalare un colpo a Mourinho: i giallorossi sono a Milano per trattare un centrocampista. Affare ben avviato.

La dirigenza giallorossa vuole rinforzare la squadra: la Roma è al lavoro per trattare un centrocampista a Milano.

La Roma è al lavoro per costruire una squadra più forte di quella attuale. I giallorossi sono reduci da una stagione positiva culminata con la vittoria della Conference League, ma vogliono alzare l’asticella ed ambire a qualcosa di più prestigioso. Per questo motivo, il calciomercato sarà fondamentale per regalare a Mourinho dei rinforzi in grado di far compiere il salto di qualità alla rosa.

Il primo colpo è stato fortemente voluto dall’allenatore: Matic garantirà esperienza e fisicità. Ma ci saranno anche altri innesti, anche se prima servirà sfoltire gli esuberi.

Nel frattempo, Tiago Pinto è a Milano per trattare l’acquisto di un nuovo centrocampista.

Incontro a Milano: la Roma vuole chiudere subito

Come anticipato, c’è la volontà di regalare a Mourinho dei rinforzi per poter ambire a qualcosa di più rispetto al sesto posto dell’ultimo campionato. L’allenatore portoghese sarà ancora più centrale nel progetto, come dimostra il colpo Matic: il serbo ha scelto di accettare la proposta giallorossa (rifiutandone alcune più ricche) per poter lavorare nuovamente con lo Special One.

I rinforzi, però, non finiranno certamente qui. Ci saranno innesti in tutti i reparti: ad oggi, Celik è il più vicino alla firma dopo l’intesa raggiunta con il Lille per il suo acquisto. La strategia in entrata, però, dipenderà molto dalle eventuali uscite, anche se ci sono zone del campo che richiedono un intervento a priori. Tra queste, c’è certamente il centrocampo: Tiago Pinto è già al lavoro e ha condotto una trattativa a Milano per una mezzala: Davide Frattesi.

Il dirigente giallorosso ha incontrato il Sassuolo a Milano, città centrale durante i mesi del calciomercato. Le parti hanno avuto un incontro esplorativo: al momento c’è distanza fra domanda e offerta, ma c’è l’intenzione di proseguire nella trattativa.

Il giocatore, che è un prodotto delle giovanili della Roma, ha già dato l’ok per la destinazione.

I giallorossi possono puntare su un fattore a loro favore: quando hanno ceduto Frattesi ai neroverdi, avevano inserito una percentuale sulla futura rivendita del 15%. Essendo la Roma interessata al giocatore, questa quota sarebbe di fatto “scontata” dal prezzo del cartellino. Il Sassuolo avrebbe chiesto €40 milioni, ma sta abbassando le pretese: le sensazioni sono positive.

Il centrocampista avrebbe anche già avuto un contatto con De Rossi per chiedere il permesso di indossare la maglia numero 16.