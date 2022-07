La Salernitana prepara l’assalto ad un top player con il presidente Iervolino che conferma l’interesse: trattativa è in stato avanzato, i tifosi sognano.

La salvezza ottenuta all’ultima giornata ha rappresentato solo il primo step del progetto granata.

La società campana ha messo nel mirino un top player che fa già sognare i tifosi granata.

Salerno si rilancia, rosa ampia a disposizione di Nicola

Dal burrascoso addio di Walter Sabatini, artefice con i suoi colpi della salvezza della Salernitana, ad oggi sembra passata un’era geologica. A Salerno è stato ingaggiato Morgan De Sanctis come nuovo direttore sportivo e la piazza campana, grazie alla permanenza in Serie A, ha molto più appeal di prima. Sono andati via alcuni dei protagonisti della cavalcata salvezza. Simone Verdi è tornato al Torino in attesa di capire quale sarà il suo futuro, Milan Djuric si è trasferito a parametro zero all’Hellas Verona, Ederson è finito all’Atalanta per 15 milioni più il cartellino del promettente Lovato. Proprio il difensore arrivato dagli orobici, però, ha subito un infortunio piuttosto grave e questo costringe i cavallucci marini ad intervenire ancora nel reparto arretrato. Oltre all’ex Cagliari sono arrivati in Campania Bradaric dal Lille e Junior Sambia dal Montpellier per le corsie esterne. Conferme per Sepe, Mazzocchi, Coulibaly e Bohinen riscattati dopo la fine del periodo di prestito. Curiosità, invece, intorno al giovane attaccante norvegese Erik Botheim, incubo della Roma in Conference League.

Il top player si avvicina: così la Salernitana punta in alto

Nonostante l’arrivo del norvegese e quello del cileno Diego Valencia, arrivato dall’Universidad Catolica, le mosse in attacco dei granata non sono ancora finite. Come confermato dallo stesso presidente Iervolino, infatti, per la Salernitana prende sempre più corpo l’acquisto del bomber Krzysztof Piatek, negli ultimi sei mesi alla Fiorentina in prestito dall’Herta Berlino.

Il polacco, non riscattato dalla viola, vorrebbe ritornare in Italia con la Salernitana che ha mosso passi importanti per lui. Sull’ex Genoa c’è anche la neopromossa Cremonese ma, ad oggi, i campani sembrano decisamente avanti. Lo stesso patron si è dimostrato fiducioso dichiarando che una stretta definitiva potrebbe arrivare già nei prossimi giorni, con il giocatore che avrebbe già dato il suo assenso al trasferimento. Dopo la fumata bianca per Bonazzoli, che torna a titolo definitivo dalla Sampdoria, si cerca di chiudere anche per il polacco che andrebbe così a completare il reparto offensivo e che farebbe felice il tecnico Davide Nicola.