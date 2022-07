Elena Santarelli incontro da urlo con Costanza Caracciolo e Federica Nargi | VIDEO

By

Il trio dell’estate sbanca sui social network, ovvero Elena Santarelli insieme costanza Caracciolo e Federica Nargi, il video delle tre wags è subito diventato virale sui social network.

Da qualche giorno a questa parte sono cominciati in via del tutto ufficiale le vacanze a Formentera per Elena Santarelli e il marito Bernardo Corradi, Federica Nargi e Alessandro Matri insieme a Costanza Caracciolo marito Christian Vieri.

Le tre donne famose nel mondo del calcio hanno avuto modo di incrociare le loro strade proprio durante le vacanze nel cuore di Formentera, hanno avuto modo di realizzare un video che in men che non si dica è diventato virale sui social.

Elena Santarelli incontro da urlo con Costanza Caracciolo e Federica Nargi

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel mirino dell’attenzione del web troviamo lady Corradi, Lady Matri e anche Lady Vieri… tre la influencer più amate nel panorama social italiano, le quali hanno anche conquistato vari fan nel mondo della televisione.

Le tre donne si sono incontrate nel cuore di Formentera, così come hanno avuto modo di raccontare, scatenando i fan increduli del video sensazionale realizzato e diventato virale in men che non si dica. Ecco perché.

Il perfetto ballo dell’estate

A tenere banco nel mondo del web troviamo la condivisione di un video da parte di Elena Santarelli, realizzato insieme a Costanza Caracciolo e Federica Nargi. Un balletto perfetto e che ha subito fatto il giro del web.

Un video diventato boom di like e commenti che, allo stesso tempo, ha permesso ai fan delle ex veline e di Elena Santarelli di scoprire una bellissima amicizia che lega le tre donne in questione, le quali hanno conquistato così anche tutti i presenti su Formentera.