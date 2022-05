Inter – I tifosi non ci credono: un senatore dello spogliatoio saluta tutti a sorpresa

Il campionato dell’Inter si è chiuso con una sorpresa per i tifosi: un senatore dello spogliatoio ha detto addio. Nessuno si immaginava questo epilogo.

I tifosi dell’Inter sono rimasti stupiti quando, senza alcun preavviso, uno dei giocatori più amati ha dato l’addio ai nerazzurri.

L’Inter ha chiuso il campionato al secondo posto. La vittoria per 3-0 contro la Sampdoria nel segno di Perisic e Correa non è bastata per effettuare il sorpasso in vetta all’ultimo respiro. Ciononostante, i tifosi hanno acclamato i giocatori per diversi minuti dopo la fine del match con cori personalizzati ed applausi. L’annata, infatti, è stata positiva in virtù dei due trofei conquistati e del cammino in Serie A: le premesse estive, dopo la rivoluzione, sono state superate.

Tuttavia, una notizia imprevista ha sorpreso la tifoseria: uno dei calciatori più amati ha dato l’addio al club con grande stupore.

Scorrono le lacrime: i tifosi dell’Inter non immaginavano tutto ciò

Il pubblico di San Siro è stato il vero e proprio 12esimo uomo in campo. Nonostante la vittoria dello scudetto fosse svanita dopo i primi 45 minuti ti gioco, i tifosi non hanno mai smesso di incitare la squadra. Il 3-0 finale contro la Sampdoria ha chiuso con dignità un campionato che ha comunque regalato diverse emozioni alla tifoseria.

Tuttavia, i giocatori non sono riusciti a nascondere la delusione ed il rammarico per l’obiettivo mancato. Supercoppa e Coppa Italia hanno rappresentato emozioni importanti, ma lo scudetto era il traguardo principale prefissato.

Quando la squadra è andata sotto la curva per ricevere gli applausi, dunque, qualche calciatore non è riuscito a trattenere le lacrime (tra i più tristi c’erano Lautaro, Dimarco e Radu). In particolare, uno di loro ha anche dato l’addio a sorpresa stupendo tutti: Andrea Ranocchia.

Il difensore ha salutato l’Inter dopo essere arrivato nell’inverno della stagione 2010/2011. I tifosi sapevano che fosse in scadenza di contratto, ma non avevano idea che il suo addio si sarebbe concretizzato prima della fine del campionato. La notizia, infatti, non era ufficiale, ma è stato lo stesso Ranocchia a farlo capire.

Rientrando in campo prima del secondo tempo, infatti, il numero 13 nerazzurro si è rivolto verso la curva salutando e ringraziando: in quel momento, i tifosi hanno realizzato che quella sarebbe stata l’ultima volta di Ranocchia con la maglia dell’Inter.

A fine partita, i tifosi gli hanno dedicato diversi cori e lui non è riuscito a trattenere le lacrime (qualcuno piangeva anche sugli spalti): si è chiusa per lui un’avventura ricca di alti e bassi, ma che ha conquistato il cuore dell’intero tifo interista.

Ranocchia ha poi dichiarato di non sapere ancora cosa gli riserverà il futuro e che prenderà dei giorni per riflettere. Il difensore potrebbe decidere di continuare se dovesse ricevere un’offerta interessante per un progetto affine alle sue volontà: a 34 anni, dunque, potrebbe vivere un’ultima esperienza prima di appendere gli scarpini al chiodo.