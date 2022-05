Juve – Spunta una inaspettata pista di mercato: è sfida con le big europee

La Juventus prepara un clamoroso testa a testa con le big del calcio europeo per accaparrarsi un talento incredibile: svelata l’identità, tutti lo vogliono!

La Vecchia Signora è attesa dall’impegno contro la Fiorentina, destinato a rappresentare una gara scialba per Vlahovic e colleghi, la cui stagione è ormai terminata lo scorso mercoledì in seguito allo scacco contro l’Inter in Coppa Italia. Se gli uomini di Allegri sono dunque attesi da qualche settimana di riposo e vacanze esotiche, nel prossimo futuro non si arresterà invece il lavoro di Agnelli e adepti al fine di plasmare una rosa che ha presentato non pochi limiti durante questa stagione.

Servirà intervenire in diverse regioni di campo, soprattutto alla luce delle uscite previste durante la prossima campagna acquisti e che costringeranno Cherubini e colleghi a garantire al mister livornese le giuste pedine per uno scacchiere anelante nuovamente alla dama dopo un anno caratterizzato da troppi scacchi e dove l’unico obiettivo raggiunto è stato quello di arrivare tra le prime quattro.

Un anno senza trofei può capitare anche ad una gloriosa società come quella bianconera ma quest’ultima è consapevole di dover necessariamente intervenire al fine di rendere quest’anno di rifondazione conclusosi a mani vuote un solo lontano ricordo. Tra le varie cessioni su citate, poi, c’è quella legata a Dybala che non poca attenzione sta suscitando all’ombra della Gran Madre.

L’addio di Paulo è ormai certo ma in quel di Torino c’è una certa apprensione legata al possibile passaggio dell’argentino all’Inter, difficilmente digeribile ai tifosi bianconeri dopo i sette anni di amore vissuti con la Joya. Ovviare alla partenza di quest’ultimo non sarà di certo semplice ma abbiamo visto come ai piani alti di Via Druento si siano recentemente smobilitati per poter acuire le risorse offensive di uno scacchiere che dal prossimo anno resterà orfano di uno degli elementi di maggiore qualità passati per il Piemonte in questi ultimi lustri. I nomi più caldi e vicini sono quelli di Di Maria ed Ivan Perisic, ma le ultime notizie provenienti dall’estero hanno sorpreso e colpito non poco la piazza juventina.

Ecco chi è il talento per cui anche Guardiola farebbe follie

I nomi finiti sul taccuino degli addetti ai lavori in vista del prossimo campionato sono numerosi e rispondono alle plurime finalità della dirigenza di rinforzare e rinnovare la rosa, operando al contempo intelligentemente da un punto di vista finanziario ed economico.

In particolar modo, secondo le ultime notizie giungenti da autorevoli fonti tedesche, la Juventus sarebbe prossima al dar vita ad una vera e propria sfida al Manchester City di Pep Guardiola, in seguito all’interessamento per un profilo monitorato e ammirato anche dal mister dei Citizens.

Ci riferiamo a Dzenan Pejcinovic, nome di certo poco altisonante ma che potrebbe rappresentare uno dei prossimi crack del movimento calcistico europeo. Si tratta di un classe 2005, messosi in mostra con l’Augusta Under 17 e in grado di catturare l’attenzione di numerosi addetti ai lavori in seguito alle grandi prestazioni nel campionato giovanile mitteleuropeo.

Nelle 16 partite ha segnato ben 12 volte, in occasione delle quali ha sciorinato talento e margini di crescita importanti. Pur facendo meno rumore di piste come quelle dei su citati Di Maria o Perisic, la situazione del bomber tedesco potrebbe rivelarsi meno snobbabile del previsto, soprattutto in ottica di un investimento tecnico ed economico a lungo termine.