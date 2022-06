Inter – Lukaku, ritorno con polemica: i tifosi non dimenticano il tradimento

Romelu Lukaku è ad un passo dal clamoroso ritorno all’Inter. I tifosi nerazzurri, però, non dimenticano quanto accaduto un anno fa.

Il belga tornerà a Milano dopo l’addio avvenuto lo scorso agosto: la tifoseria interista, però, gli ha riservato un’accoglienza distaccata.

Sembrava impossibile, ma alla fine sta succedendo: Romelu Lukaku tornerà a vestire la maglia dell’Inter. Tutto è nato a gennaio con la celebre intervista in cui ha chiesto scusa ai tifosi per come ha lasciato Milano e ha dichiarato di voler tornare in nerazzurro: da lì, l’attaccante si è messo in testa di voler tornare.

È stato lui stesso a dare il via alla trattativa con il Chelsea e solo dopo i due club hanno dialogato quando ormai mancavano solo i dettagli: intesa raggiunta per un prestito oneroso secco da €8 milioni più €4 milioni di bonus legati ai risultati sportivi della squadra di Inzaghi. Il belga, pur di rendere possibile tutto ciò, ha accettato un significativo taglio dell’ingaggio di circa €4 milioni.

Il suo ritorno, però, non sarà esente dalle polemiche: la tifoseria nerazzurra ha rilasciato un duro comunicato.

Lukaku, ritorno agrodolce: il tifo organizzato rilascia un duro comunicato

Come anticipato, Lukaku ha fatto di tutto pur di tornare all’Inter. Lo scorso agosto, il Chelsea lo ha acquistato per €115 milioni, ma ha capito le intenzioni del giocatore e ha deciso di lasciarlo partire in prestito. Le due società non hanno inserito vincoli all’interno della trattativa in vista del futuro, ma è pensabile (data la situazione) che fra un anno ci si sieda per parlarne. L’ipotesi più probabile porta ad un rinnovo del prestito con l’inserimento di un diritto o obbligo di riscatto.

Ad ogni modo, ciò che conta ora è che la trattativa è chiusa e che Lukaku è pronto per tornare a Milano. Tre anni fa, all’aeroporto, tantissimi tifosi che intonavano cori per lui lo accolsero: questa volta, la scena potrebbe essere diversa.

Pur essendo vero che si respira una forte euforia per il suo ritorno, è anche vero che il tifo organizzato (la Curva Nord) non ha perdonato quanto accaduto poco meno di un anno fa.

La Curva ha pubblicato un comunicato sui social in cui ha messo in chiaro alcuni concetti: “La Curva Nord sostiene l’Inter e non farà alcuna contestazione al giocatore (nonostante il comportamento dell’estate scorsa); nessuno deve andare ad accoglierlo con sciarpe o vessilli della Curva o dei gruppi che la compongono; tutto ciò che in futuro verrà eventualmente fatto nei suoi confronti dovrà guadagnarselo sul campo con umiltà e sudore. È stato sostenuto (e trattato) come un Re, ora è uno come tanti”.

La tifoseria ha poi chiarito che non tiferà mai contro Lukaku, ma ha invitato tutti i tifosi a non fare finta che non sia successo nulla l’anno scorso, continuando poi così: “Abbiamo preso atto del tradimento di Lukaku e ci siamo rimasti malissimo. Ad un calciatore queste cose col tempo si possono anche perdonare, ma rimangono. Ora Romelu palla lunga e pedalare”.

Nonostante questo comunicato, è facilmente prevedibile che ci sarà comunque un’accoglienza molto calorosa da parte del resto dei tifosi. Sarà poi compito di Lukaku riprendersi l’affetto di tutti.