Carolina Stramare: il costume le esalta le forme esagerate, ha mandato in tilt tutto il web

Carolina Stramare ha sconvolto tutti i suoi fan mostrando le sue forme che vengono esaltate dal costume da bagno. Ecco le foto.

Carolina Stramare, classe 1999,è una modella italiana che è diventata famosa dopo aver conquistato nel 2019 la fascia di più bella d’Italia nel concorso di bellezza Miss Italia.

La donna non ha mai parlato apertamente della sua vita privata ma sembra che abbia avuto una relazione o un flirt con il calciatore serbo della Juventus, Dusan Vlahovic anche se nessuno dei due ha mai confermato questa voce.

Carolina Stramare e le curve accentuate dal costume

Riguardo la loro relazione, la Stramare si era espressa sui suoi profili social dichiarando di non sapere di cosa si stava parlando e che qualora ci fosse qualcosa da dover dire lo avrebbe fatto lei stesso.

Subito dopo, la modella ha ammesso che non ama molto parlare di sé e della sua vita privata, dato che secondo lei meno si dice meglio è in modo che meno persone possono rovinare la tua aura magnifica, dichiarando che a lei piace vivere così tutte le cose che le accadono.

Sebbene non c’è mai stata conferma sulla storia tra lei e il giovane calciatore classe 2000, pare che la Stramare nonostante sia stata presente alla partita tra Juventus e Inter per la Coppa Italia, vinta da quest’ultima squadra, adesso abbia lasciato degli indizi che fanno pensare ad una love story con il portiere dell’Inter, Ionut Radu.

Il calciatore rumeno e la bella modella genovese sono stati avvistati assieme sia a San Siro che a Montecarlo e pare che l’uomo sia apparso più volte nelle storie Instagram della Stramare.

Al momento non si sa se tra i due c’è solo una forte amicizia ma qualcosa di più, ma stando a quanto imparato, non ne sapremo molto dato che Carolina non ama mettere in mostra la sua vita privata.

Il post di Instagram

Dopo la vittoria al concorso di bellezza, la Stramare ha avuto l’opportunità di partecipare alla quindicesima edizione dell’Isola dei famosi, ma vi ha rinunciato ancor prima che il programma fosse iniziato per via di alcuni problemi famigliari.

Attualmente è su Canale 5 al fianco di Enrico Papi nelle repliche del programma Scherzi a Parte di cui ha fatto parte come co-conduttrice nell’edizione del 2021.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

Sul suo profilo Instagram vanta milioni di followers che si sono infiammati dopo aver visto le sue ultime foto pubblicate dove ha mostrato tutte le sue curve che sono state accentuate da un costume da bagno intero di color bianco.