Juventus – Uno scambio incredibile fa sognare i tifosi, ecco i dettagli della trattativa

La Juventus pensano ad un clamoroso scambio a sorpresa per rinforzare il proprio centrocampo. L’operazione è possibile: ecco perché.

In casa Juventus, oltre che a chiudere al meglio il campionato, si pensa già al calciomercato. In particolare ad uno scambio a sorpresa che andrebbe a rinforzare la rosa.

La Juventus prima di pensare al mercato vuole blindare la qualificazione in Champions League. Per farlo dovrà restare concentrata fino alla fine del campionato e conquistare più punti possibili: a partire da questo turno di campionato che la vedrà impegnata nella sfida contro il Venezia all’Allianz Stadium.

Juventus, i piani di mercato per la prossima estate

Sono diversi i colpi pianificati dalla Juventus per la prossima sessione di mercato. Com’è ben noto, i bianconeri saluteranno Paulo Dybala: l’argentino, in scadenza di contratto, non rinnoverà e andrà via. Al momento l’Inter sembra essere la destinazione prescelta dell’attaccante, ma nel prossimo mese potrebbero esserci sviluppi diversi se dovesse arrivare un’offerta più elevata per il suo ingaggio e per le commissioni del suo agente.

L’obiettivo primario della dirigenza bianconera è quello di rinforzare il centrocampo: sono diversi i profili dei calciatori sognati. Un giocatore sondato sarebbe Leandro Paredes del PSG, il quale conosce il campionato italiano per il suo passato giallorosso. Un altro giocatore del club parigino che fa gola alla dirigenza sarebbe Angel Di María, che è pronto a lasciare la Francia a parametro zero. Quest’ultimo sarebbe l’alternativa a Nicolò Zaniolo, conteso anche dal Milan.

La contropartita fa gola alla concorrenza: i dettagli fanno sognare

La stagione bianconera ha visto diversi infortuni a centrocampo che hanno complicato e ristretto le scelte tattiche di Allegri. Per questa ragione, è il centrocampo il reparto in cui si dovrà intervenire con la maggiore urgenza per sopperire alle problematiche incontrate quest’anno.

La dirigenza della Juventus starebbe pensando un clamoroso scambio con la Lazio, che vedrebbe protagonisti Milinkovic-Savic e McKennie. Il centrocampista serbo dei biancocelesti sarebbe la scelta numero uno di Allegri.

Per convincere la Lazio la Juventus starebbe pensando di inserire nella trattativa il cartellino di McKennie. Il centrocampista americano è stato a lungo considerato intoccabile, ma probabilmente sarebbe l’unica alternativa per convincere i biancocelesti a lasciar partire Milinkovic-Savic.