Napoli – Contatto fra Mertens e De Laurentiis: la risposta del belga è incredibile

Il futuro di Dries Mertens è uno dei temi più caldi in casa Napoli: il belga ed il presidente Aurelio De Laurentiis hanno avuto i primi contatti.

C’è stato un contatto fra Mertens e De Laurentiis: le parti stanno cercando una soluzione per il futuro del belga che, ad ora, ha il contratto in scadenza.

La stagione del Napoli, nonostante il sogno scudetto sia svanito, è sicuramente da giudicare positivamente. L’obiettivo dichiarato era il quarto posto e, per la maggior parte del campionato, gli azzurri hanno superato ogni aspettativa. La formazione di Spalletti ha compiuto un percorso di crescita tecnico e mentale non indifferente dopo anni di alti e bassi in seguito all’addio di Sarri.

L’allenatore sarà ancora al centro del progetto e la società cercherà di costruire una squadra altamente competitiva per tentare nuovamente l’assalto al titolo. In estate, dunque, potrebbero esserci diversi addii, ma anche altrettanti rinforzi.

Alcuni giocatori sono in bilico: tra questi c’è Dries Mertens. L’attaccante belga ha il contratto in scadenza a luglio e avrebbe già attirato le attenzioni di alcune squadre (su tutte ci sarebbe la Lazio di Sarri). I tifosi napoletani sperano che lui possa restare, anche se fino a poco tempo fa pareva non ci fossero segnali. In questi giorni, però, c’è stato un contatto con il presidente Aurelio De Laurentiis: la svolta sarebbe in arrivo.

Mertens-Napoli, è svolta: ecco cosa ha detto il belga al presidente

Il tifo azzurro ama Mertens, che negli anni ha conquistato l’affetto dei napoletani grazie al rendimento sul campo (è il miglior marcatore della storia del club) e, soprattutto, dimostrando un fortissimo attaccamento alla maglia. Recentemente è diventato padre e ha deciso di chiamare il figlio proprio con il soprannome che i tifosi gli hanno assegnato: Ciro.

Per questo legame così solido, la tifoseria vorrebbe chiarezza sul suo futuro, sia che si tratti di permanenza o di addio. La seconda ipotesi è sempre parsa quella più probabile, dato che non ci sono stati segnali per diverso tempo. Ora, però, il belga ed il presidente De Laurentiis si sono incontrati e hanno parlato.

A rivelarlo è stato proprio il presidente azzurro, che ha riportato il breve (ma significativo) dialogo avuto con l’attaccante. De Laurentiis ha affermato: “Gliel’ho detto, ‘Ciro, che vogliamo fa’? Vuoi stare a Napoli? Il 22 ci vediamo a cena?’. E lui mi ha detto ‘Presidè, ce verimm'”.

Mertens ha risposto al presidente in napoletano: non è un mistero che si sia integrato al 100% con l’ambiente e che voglia restare sia per motivi sportivi che famigliari: lui e la moglie, infatti, vorrebbero che il figlio Ciro crescesse proprio a Napoli.

Inoltre, De Laurentiis ha strizzato l’occhio al numero 14 azzurro con un elogio sentimentale: “Uno come lui che viene da fuori e vive a Posillipo, dove respiri la storia di ogni pietra, dove guardi Capri e il Vesuvio dalla terrazza… Ma dove vuoi andare? A me fanno ridere”.

I dubbi ora sono pochi: Mertens ed il Napoli dovrebbero andare avanti insieme. A fine campionato, con ogni probabilità, le parti si incontreranno per definire l’accordo che, salvo sorprese, si troverà con facilità.