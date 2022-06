Juventus – Un affare già fatto rischia di saltare: irrompe il Barcellona!

La Juventus trema: un affare che pareva già vicino alle firme rischia di saltare definitivamente. Il Barcellona è pronto ad inserirsi per chiudere la trattativa.

Ha del clamoroso quello che sta accadendo in casa Juve: una trattativa vicina alla chiusura rischia di saltare dopo l’inserimento del Barcellona.

La Juventus vuole dare il via ad una rivoluzione all’interno della rosa. Come ha dichiarato Massimiliano Allegri, l’obiettivo per la prossima stagione sarà lo scudetto, ma per poter competere sarà necessario un massiccio intervento sul mercato.

Tutto dipenderà dalle eventuali uscite, anche se gli addii di Chiellini, Dybala e Bernardeschi ha accelerato la ricerca di nuovi rinforzi. Inoltre, anche il futuro di Alvaro Morata è in forte bilico, poiché i bianconeri non avrebbero intenzione di esercitare il diritto di riscatto per €35 milioni dopo aver già pagato €20 milioni per il prestito biennale.

I reparti che richiedono un intervento immediato sono attacco e centrocampo, ma la dirigenza si è già mossa per cercare di regalare subito dei rinforzi all’allenatore. Con grande sorpresa, però, una trattativa che pareva già chiusa sta per saltare in modo definitivo. Il Barcellona studia con attenzione lo sviluppo di questa situazione.

Juve, pericolo beffa: il Barcellona cerca il sorpasso all’ultima curva

Come anticipato, ci saranno diversi cambiamenti all’interno della rosa juventina. I giocatori ritenuti incedibili sono pochi: De Ligt, Locatelli, Chiesa e Vlahovic saranno i cardini della Juve del futuro. Il resto della squadra è sotto esame e non è da escludere che possano esserci cessioni impreviste come, per esempio, quella di Rabiot, che ha estimatori in Premier League.

Intanto, la dirigenza è alla ricerca di nuovi rinforzi. In attacco ci sono diversi profili monitorati in Italia e all’estero, anche se la precedenza sarà data ad eventuali occasioni che si presenteranno a basso costo come, per esempio, i giocatori in scadenza di contratto.

Non è un mistero che la Juve apprezzi Raspadori e Zaniolo, ma è altrettanto vero che al momento il mirino è puntato su due giocatori a parametro zero come Di Maria e Pogba.

Le due trattative per l’argentino ed il francese sono in stato avanzato, al punto che mancano davvero pochi dettagli prima delle firme. A sorpresa, però, una delle due rischia di prendere una piega imprevista a causa dell’inserimento del Barcellona.

I blaugrana, infatti, hanno sondato il terreno per Di Maria.

L’attaccante argentino, grande protagonista con l’Albiceleste durante la Finalissima contro l’Italia, non ha ancora deciso il proprio futuro. La trattativa con la Juve era in fase avanzata, anche se un dettaglio ha creato della distanza fra le parti. Il Fideo, infatti, ha chiesto un contratto annuale perché la sua intenzione è quella di tornare in Argentina per chiudere la propria carriera; la Juve, invece, propone un biennale anche a causa di motivi fiscali.

Lo stallo che si è creato ha attirato l’attenzione del Barcellona. I catalani hanno già avuto un contatto diretto con l’entourage del calciatore per capire se ci sia la possibilità di avviare la trattativa. Di Maria, ex Real Madrid, ha già dato l’ok per il trasferimento in blaugrana (probabilmente anche per una questione ambientale, essendo lui madrelingua spagnolo). La Juve rischia seriamente di perdere il giocatore, anche se il Barcellona non potrà chiudere l’accordo in tempi brevi a causa dei gravi problemi finanziari.

Le prossime settimane, dunque, saranno decisive. Ad oggi, però, Di Maria e la Juve sono in una costante fase di stallo ed il Barcellona è seriamente interessato ad inserirsi nella trattativa.