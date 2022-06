Ludovica Pagani: in vacanza ad Ibiza, incanta i suoi followers mostrandosi in costume | Che fisico da urlo

Ludovica Pagani ha incantato tutti i suoi followers pubblicando una foto in costume mentre è in vacanza ad Ibiza. Ecco il post.

Una delle conduttrici e giornaliste sportive che è molto apprezzata da parte dei tifosi a tal punto da essere considerata la diretta rivale di Diletta Leotta per via della sua spigliatezza e dimestichezza è Ludovica Pagani.

Ludovica Pagani e la foto ad Ibiza

La donna, è stata impegnata con il calciatore dell’AS Roma, Stephan El Shaaraway, ma la loro storia d’amore non è finita nei migliori dei modi e al momento Ludovica non sembra essere intenzionata ad impegnarsi nuovamente.

Classe 1995, nata a Bergamo, la donna dopo aver ottenuto il diploma al liceo linguistico con indirizzo economico e giuridico ha avuto molti dubbi su quale percorso universitario scegliere.

Inizialmente era intenzionata a proseguire nel campo della giurisprudenza per poi decidere di diventare una criminologa e soltanto all’ultimo momento si è iscritta presso l’Università degli Studi di Milano alla facoltà di Economia e Management.

Dopo la laurea è entrata pian pianino nel mondo del giornalismo sportivo iniziando a collaborare con la testata giornalistica bergamasca Up per poi lavorare sia per Fashionchannel che per Starwiss.

Grazie alla sua esperienza e alla sua semplicità viene scelta da Sportitalia dopo aver condotto un programma su Telelombardia intitolato Milanow e aver pubblicato sul web una serie di puntate intitolate We Love Shopping.

Per via del numero di iscritti sul suo canale Youtube, diventa una vera e propria star del web diventando di seguito anche un’importante influencer e viene invitata all’interno del programma Rai, Quelli che…il calcio dove veste i panni di opinionista e di inviata.

Come una sirenetta

Nel corso della sua carriera ha inciso anche un singolo intitolato Tiki Taka in duetto con il rapper Ricky Jo e nel 2018 pubblica il suo primo libro intitolato Semplicemente Ludovica.

Nel 2019 ottiene un notevole successo come conduttrice radiofonica, essendo al timone del programma Versus su RDS Next e diventa una delle 10 influencer più seguite di tutta Italia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani)

In uno dei suoi ultimi post pubblicati su Instagram, la Pagani ha nuovamente incantato tutti i suoi followers mostrandosi in costume da bagno sulle spiagge di Ibiza completamente bagnata e in posa come se fosse una sirenetta.

Mettendo in risalto la sua forma fisica la donna ha ricevuto una pioggia di complimenti da parte dei suoi seguaci che ancora una volta non hanno potuto fare a meno di elogiarla per via del suo aspetto fisico e della sua bellezza.