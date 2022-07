Galliani e Berlusconi scatenati: arriva dal Barcellona, tutte le cifre

Monza, Berlusconi e Galliani senza freni e scatenati. Il colpaccio dal Barcellona è cosa concreta, ecco quando arriva.

Fin qui stiamo assistendo a tante novità e colpi di scena, tipici di una fase calda e accesa come quella del calciomercato, da sempre contraddistinta da aspetti ed eventi in grado di infiammare gli animi dei tifosi ma anche di arrecare preoccupazione. Queste ultime ore, in particolar modo, hanno portato all’epilogo di diversi scenari che per settimane avevano catturato le principali attenzioni mediatiche e non solo.

Basti pensare alla telenovela Dybala, alla fine conclusasi con il grande coup de theatre da parte di Pinto, Mourinho e dei Friedkin, bravi e attenti nello sfruttare una parentesi di stallo legata alle incertezza dell’Inter di Marotta e, soprattutto, a far leva sull’orgoglio del giocatore, stanco di settimane contraddistinte da seduzioni ma non da affondi.

Al contempo, abbiamo visto come anche la vicenda Bremer abbia finalmente trovato una sua naturale conclusione, al termine di una dialettica e un gioco di tira e molla tra la stessa Inter, la Juventus e il Torino. Bravissimo, in questo caso, Cairo a saper fare il proprio gioco e a sfruttare gli aneliti delle due pretendenti al fine di creare un’asta che portasse il club granata a incassare il massimo per quello che risulta essere uno dei colpi più importanti ed attesi di questa campagna acquisti.

Big scatenate e beffate: ecco cosa sta succedendo

I discorsi legati a Inter, Juventus o Roma non facciano però passare in secondo piano quanto stia accadendo in altre gloriose piazze o laddove ci sia voglia ed esigenza di ritornare ad alti livelli.

Giusto evidenziare come i media in queste ultime ore si siano soffermate anche sulle diverse questioni interessanti Napoli e Milan, con i primi attualmente protagonisti di un vero e proprio smantellamento tecnico e i secondi, campioni di Italia, non ancora tuffatisi a capofitto nel mercato.

Tornando a quanto dicevamo relativamente alle altre piazze, particolare attenzione merita il Monza, fin qui operante in pieno rispetto di quelle che furono le dichiarazioni di Silvio Berlusconi che, pochi giorni dopo l’ufficialità dell’ascesa in Serie A da una cadetteria durata più di un secolo, era uscito allo scoperto.

Galliani e Berlusconi inarrestabili: arriva il difensore del Barcellona

L’ex e storico rossonero, insieme al braccio destro di una vita, Adriano Galliani, vuole rendere i biancorossi una solida realtà calcistica del nostro Paese e, calciomercato a parte, se si pensa al passato del binomio Silvio-Adriano, si comprende bene come ci siano tutti i presupposti per divertirsi.

In particolar modo, dopo aver ufficializzato diversi colpi ed essersi mossi per piste impensabili fino a qualche tempo fa, i brianzoli sarebbero sulle tracce di Oscar Minguez, eclettico difensore del Barcellona.

In lui avrebbero individuato il giusto rincalzo per il reparto arretrato e intendono sfruttare anche il poco spazio che la spietata concorrenza delle retrovie blaugrana sta riservando al giocatore.

Il prezzo di circa 5 milioni di euro rende lo scenario sì suggestivo ma tutt’altro che utopistico. A riferirlo è l’autorevole portale spagnolo, Sport.