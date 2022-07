Dybala rifiuta la maglia di Totti: il gesto che ha fatto discutere i tifosi

Paulo Dybala alla fine ha scelto la Roma per il suo futuro, ma la decisione di rifiutare la maglia di Francesco Totti ha fatto discutere e non poco i tifosi: ecco cosa è successo.

José Mourinho sta preparando la prossima stagione della Roma con la consapevolezza di poter contare su una squadra competitiva per i vertici della classifica.

Una delle telenovele più chiacchierate di questo calciomercato ha avuto un esito tanto inaspettato quanto stuzzicante: Paulo Dybala ha scelto la Roma. Dopo l’addio alla Juventus la Joya sembrava molto vicino all’Inter con cui c’era già un accordo di massima, ma alla fine l’arrivo di Lukaku ha messo in stand-by la trattativa. Il Milan, il Napoli e l’Atletico Madrid avevano messo gli occhi su di lui, ma alla fine la scelta finale è ricaduta proprio sui giallorossi.

Una notizia che ha mandato in estasi i tifosi della Roma che ora possono finalmente sognare. Merito dei Friedkin ma soprattutto di José Mourinho, che dal suo arrivo ha riportato un entusiasmo che non si percepiva da ormai tanto tempo. Lo Special One, dopo aver portato in bacheca il primo trofeo europeo della storia giallorossa, ha convinto anche Dybala ad accettare il suo progetto tecnico.

Dopo gli arrivi di Celik dal Lille e di Matic dal Manchester United, la Roma riesce così a rinforzarsi anche nella zona offensiva del campo. Con Pellegrini, Zaniolo, Dybala e Abraham la squadra può veramente ambire ad alti traguardi sia in Italia che in Europa, anche se molto dipenderà dalla voglia del numero 22 di non cedere alle lusinghe della Juventus.

La scelta della Joya è definitiva: ecco le sue motivazioni

Con l’arrivo di Dybala a Roma tutti credevano che potesse essere l’uomo giusto per editare la maglia numero 10 di Francesco Totti ancora vacante dal 2017, anno del ritiro della leggenda giallorossa. Anche l’ex capitano era a favore di questa opzione, ma la Joya ha voluto prendere una decisione diversa. Dybala giocherà infatti con la 21, cedutagli gentilmente da Matic che ha scelto la numero 8.

Ciò ha fatto discutere tifosi giallorossi, divisi tra chi pensa che abbia fatto bene e chi invece si aspettava che l’argentino si prendesse questa responsabilità. Dietro alla scelta di Dybala ci sarebbe una confidenza riservata proprio a Francesco Totti durante la partita di beneficienza organizzata da Samuel Eto’o a San Siro qualche settimana fa. La Joya ha rivelato all’ex capitano: “Se dovessi arrivare alla Roma prenderò la 21, perché la tua 10 devo meritarmela sul campo“.

Una frase che riassume tutto il rispetto che Dybala prova nei confronti di una leggenda della Roma e del calcio intero. Se le prestazioni della prossima stagione gli daranno ragione, ecco che allora nessuno potrà contestare il fatto che l’attaccante argentino un giorno decida di indossare la numero 10.