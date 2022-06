Napoli – Spalletti rassegnato: un big destinato all’addio immediato

Il Napoli si muove sul mercato: gli azzurri studiano le mosse in entrata, ma anche in uscita. Un big è sempre più lontano: la cessione è vicina.

È tempo di calciomercato anche in casa Napoli: la dirigenza valuta le possibili mosse, a partire dalla cessione di un top player.

Il Napoli è reduce da una stagione positiva: gli azzurri hanno chiuso il campionato al terzo posto in classifica, cullando anche il sogno scudetto fino a poche giornate dal termine.

L’obiettivo in vista della prossima annata è quello di alzare ulteriormente l’asticella, rinforzando la rosa per giocare al meglio la Champions League. Inevitabilmente, sarà necessario un intervento sul mercato per regalare a Spalletti dei rinforzi in grado di fare la differenza anche in campo europeo: tuttavia, molto dipenderà dalla strategia in uscita.

Per poter pensare a colpi di livello, infatti, gli azzurri avrebbero bisogno di ricavare un tesoretto da investire su nuovi giocatori: un big potrebbe essere sacrificato in estate.

Stallo totale: il top player verso l’addio al Napoli

Come anticipato, il mercato in entrata sarà una conseguenza delle operazioni in uscita. Al momento, il Napoli ha già chiuso due colpi: Olivera e Kvaratskhelia. Per il resto, sono noti gli interessi per Bernardeschi (parametro zero), Deulofeu, Ostigard e Broja (solo se Osimhen partisse).

Gli azzurri, prima di poter avviare le trattative per questi calciatori, devono risolvere dei nodi. Nello specifico, ci sono quattro giocatori che sono al centro di una situazione molto delicata: Ospina e Mertens hanno un accordo in scadenza, mentre Koulibaly e Fabian Ruiz hanno ancora un anno di contratto.

De Laurentiis si è esposto pubblicamente, lasciando intendere di non essere intenzionato a compiere investimenti esagerati: alcuni di loro, dunque, diranno addio in estate.

Mertens, al momento, è quello più vicino alla separazione dal Napoli, nonostante si parlasse di accordo vicino fino a poche settimane fa. Ospina sta valutando il da farsi, mentre Koulibaly ha dichiarato di non sapere ancora nulla del proprio futuro.

Fabian Ruiz, invece, è in una situazione particolare.

Lo spagnolo è molto lontano dal rinnovo e, come per Koulibaly, gli azzurri non vorrebbero perderlo a parametro zero fra un anno.

Da mesi ormai si dice che il giocatore non sia intenzionato a firmare il nuovo contratto, anche a causa di alcune sirene provenienti dalla Spagna; gli agenti, invece, sarebbero irritati poiché il club non avrebbe mai formulato una vera e propria proposta.

Il tutto, dunque, si deciderà in estate. Fabian Ruiz era nel mirino del Real (Ancelotti lo stima particolarmente), ma dopo aver ingaggiato Tchouameni si tratta di un’ipotesi remota per i Blancos. Nelle ultime ore, invece, sarebbe emerso un interesse dall’Atletico.

Il Napoli cercherà una soluzione: in caso di mancato rinnovo, la cessione rimarrebbe lo scenario più probabile. In caso di rottura totale, non è da escludere una prima metà di campionato fuori rosa per poi valutare la situazione in inverno.