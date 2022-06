Natalia Borges e Lavezzi sull’orlo di una crisi: la risposta della modella scatena il gossip

Lavezzi, ex stella del Napoli, torna essere protagonista dell’attenzione dei media a seguito di una presunta crisi con la modella Natalia Borges.

Nel mirino dell’attenzione del web proviamo nuovamente Ezequiel Lavezzi insieme a Natalia Borges, dato che da qualche tempo a questa parte infertile magazine di cronaca rosa sono costantemente puntati sulla coppia in relazione ad una presunta crisi che li avrebbe travolti.

La modella brasiliana ha deciso di rompere il silenzio e rivelare cosi cosa sta succedendo davvero tra lei e Lavezzi in questi ultimi anni, parole forti che immediatamente hanno fatto il giro del web.

Lavezzi e Natalia sono davvero nuovamente in crisi

Non è la prima volta che si parla di una presunta crisi tra l’ex calciatore del Napoli Lavezzi e la modella brasiliana Natalia Borges, così come successo nel 2021 quando si è parlato anche di separazione definitiva tra i due in vanello così le pagine di cronaca rosa.

Recentemente, sembrerebbe che un noto settimanale di gossip italiano sarebbe tornata a parlare nuovamente di una crisi nella coppia Lavezzi Borges, facendo riferimento ad una nuova possibile separazione tra l’ex stella del Napoli e la modella… una notizia che questa volta avrebbe mandato su tutte le furie proprio Natalia Borges che ha deciso di intervenire

La furia di Natalia Borges

A seguito della nuova diffusione di notizie relative alla presunta crisi tra Lavezzi e la modella Natalia Borges, ecco che la donna ha deciso di intervenire sulla questione nel tentativo di mettere a tacere definitivamente i rumors relativi alla loro storia d’amore.

Secondo quanto reso noto dalla redazione di golssip.it, la modella dopo la pubblicazione di altre notizie in merito alla relazione con Lavezzi ecco che ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Chi ha scritto queste cose è un grande bugiardo. Se lo hanno detto, non è vero. Non so cosa è stato detto, siamo appena arrivati alle Maldive e stiamo insieme. Stiamo insieme e siamo più innamorati che mai”.