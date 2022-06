Napoli – Tris di scontenti in rosa: le cessione sono ad un passo

Il Napoli deve fare i conti con del malumore all’interno del gruppo. Tre giocatori, infatti, avrebbero già chiesto la cessione: addii possibili.

Spalletti potrebbe perdere tre giocatori in estate. Il Napoli valuta la situazione: possibile braccio di ferro in vista con gli scontenti.

Il Napoli è reduce da una stagione positiva culminata con il raggiungimento del terzo posto in classifica. Gli azzurri hanno centrato l’obiettivo minimo dichiarato, ovvero la qualificazione alla prossima Champions League; ora, però, c’è la volontà di alzare l’asticella.

L’intenzione è quella di rinforzare la squadra, fornendo così a Spalletti una rosa competitiva che possa imporsi in Italia ed in Europa. Inevitabilmente, sarà necessario un intervento sul mercato: dopo Olivera e Kvaratskhelia, la dirigenza penserà ad altri innesti.

Prima, però, sarà il turno delle cessioni: una volta definita la strategia in uscita, si stabiliranno le priorità per le operazioni in entrata.

Rivoluzione Napoli: in tre verso l’addio immediato

Si prospetta un’estate rovente per il Napoli. Gli azzurri saranno molto attivi sul mercato e, dopo aver chiuso per Olivera e Kvaratskhelia, stanno già puntando a Bernardeschi e Deulofeu.

Come anticipato, sarà importante la strategia in uscita per capire quali saranno i reparti che necessiteranno dei cambiamenti. Inoltre, le cessioni permetteranno alla dirigenza di ricavare un tesoretto da investire per i rinforzi.

Ad oggi, ci sono quattro situazioni da risolvere: Mertens ed Ospina sono in scadenza di contratto, mentre Koulibaly e Fabian Ruiz hanno un accordo fino al 2023. Il Napoli non vorrebbe perdere gli ultimi due a parametro zero fra un anno, ma al momento gli accordi per i prolungamenti sono alquanto lontani.

Nel caso specifico del centrocampista, pare che non sia mai stata formalizzata un’offerta ufficiale. Secondo varie indiscrezioni, l’ex Betis rientrerebbe in un gruppo di giocatori scontenti insieme a Demme e Politano.

Il centrocampista tedesco ha avuto poco spazio nell’arco della stagione e avrebbe chiesto la cessione immediata con l’obiettivo di avere più continuità.

Discorso simile per Politano, che ha vissuto un finale di stagione complicato. Il suo agente ha dichiarato che l’attaccante non sente più la fiducia del club e che, di conseguenza, potrebbe lasciare il Napoli. Sulle sue tracce si sarebbe già mosso Gattuso, che vorrebbe lavorare nuovamente con lui al Valencia: l’operazione potrebbe chiudersi in prestito con obbligo di riscatto.

Molto delicata, invece, la situazione di Fabian Ruiz. Lo spagnolo non ha alcuna intenzione di vivere una stagione fuori rosa in caso di mancato rinnovo e, di conseguenza, preferirebbe essere ceduto. Nei mesi scorsi si parlava di un possibile interessamento del Real Madrid, mentre ora ci sarebbe l’Atletico in cima alle pretendenti. Ad oggi, l’unica certezza è che il prolungamento è molto lontano: potrebbe andare in scena un vero e proprio braccio di ferro.