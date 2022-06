Il giocatore bianconero mette nei guai il club: tutto il mercato bloccato per causa sua

Momento difficile in casa Juventus, la scelta del giocatore mette nei guai il club che ora vede tutto il mercato bloccato per causa sua.

La Juventus dovrà affrontare un piccolo rebus di mercato per sbloccare la situazione del mercato in entrata dei difensori: la scelta del giocatore mette nei guai il club e blocca tutti i movimenti.



La situazione mercato in casa Juventus scorre, almeno per il momento, in maniera spedita.

I bianconeri sono stati sino a qui tra i club più attivi sia in entrata che in uscita il tutto grazie ai non rinnovi di certi giocatori e alla capacità di sfruttare le occasioni a parametro zero, caratteristica che da tempo ormai è tipica del club piemontese.

La Juve sta per il momento concentrando molti colpi nelle zone dal centrocampo in su ed in particolar modo sembrano sempre più vicini Pogba, Kostic e Di Maria.

Non solo questo però, in casa bianconera infatti grande priorità si da anche alla difesa, reparto molto attenzionato da Allegri che basa i propri successi proprio da questa.

Ufficializzato il riscatto di Demiral da parte dell’Atalanta scatta la corsa al post Chiellini e il sogno (per ora impossibile) si chiama Kalidou Koulibaly.

Sulla destra continua la trattativa per Nahuel Molina dell’Udinese mentre a sinistra è ormai sfumato l’obbiettivo Wijndal sempre più vicino all’Ajax.

La sola uscita del centrale turco dell’Atalanta però non può di certo essere l’unica e le intenzioni palesate da un altro difensore bianconero bloccano al momento gran parte del mercato della Juventus.

Il difensore vuole rimanere, la sua permanenza blocca il mercato in entrata della Juve

Il punto debole della retroguardia bianconera nell’ultima stagione è stato indubbiamente il ruolo di terzino sinistro.

Luca Pellegrini non ha convinto Allegri che dopo aver discusso anche con la società ha aperto le porte della cessione in accordo con lo stesso ragazzo che ora valuterà le proposte che arriveranno.

Discorso diverso per Alex Sandro: il brasiliano è cedibile ma lui, al momento, non vuole partire.

Il terzino ex Porto è ormai da tempo in una evidente fase calante della sua carriera in maglia Juve e il desiderio del club sarebbe cederlo in estate per evitare di portarlo alla scadenza del contratto e perderlo così a zero.

DI idea opposta lo stesso Alex Sandro che invece sembra voler proprio rimanere in bianconero anche in questa sua ultima stagione di contratto bloccando così almeno per il momento il mercato in entrata della Juve.

Una situazione molto spinosa che i dirigenti bianconeri dovranno risolvere al più presto così da poter concludere nuovi affari in entrata.