Proposta al ribasso per Dybala: lui è pronto ad accettare, sta accadendo ora

Paulo Dybala è uno dei nomi più caldi del mercato estivo. L’attaccante argentino ha ricevuto una nuova proposta al ribasso: lui è pronto ad accettare.

L’ex Juve è uno svincolato di lusso: il suo nome è associato ad alcuni top team. Il suo agente ha ricevuto una nuova offerta al ribasso.

Paulo Dybala ha lasciato la Juve a parametro zero dopo sette anni di emozioni e trofei. L’attaccante è oggi uno degli svincolati più ambiti del calcio europeo ed è in cerca di una nuova avventura. Sulle sue tracce ci sono diversi top team, ma in prima fila ci sarebbero Inter (che lo corteggia da diverso tempo ormai) e Manchester United (che pensa a lui in caso di addio di Ronaldo).

Ad ora non ci sarebbe una trattativa in fase avanzata con nessuna delle due squadre, ma lo scenario potrebbe presto cambiare: il suo entourage ha ricevuto una nuova proposta.

Dybala, cambiano le condizioni: affare sempre più caldo

Come noto, la separazione fra Dybala e la Juve è stata imprevista e frutto di una trattativa durata diversi mesi. La fumata nera finale ha messo il giocatore in una condizione a lui totalmente nuova: è a tutti gli effetti svincolato.

Sulle sue tracce si è subito mossa l’Inter: l’AD Giuseppe Marotta è un suo grande estimatore e lo vorrebbe avere con sé in nerazzurro.

Tuttavia, il ritorno di Lukaku a Milano ha messo in stand-by l’operazione che, ad un certo punto, pareva vicinissima alla chiusura positiva. Il suo agente Jorge Antun ha anche fatto visita alla sede dell’Inter per incontrare la dirigenza e le parti si erano lasciate con una stretta di mano e grande fiducia.

Ad ogni modo, l’operazione per riprendere l’attaccante belga ha assorbito tutte le energie dei nerazzurri, che hanno così accantonato il discorso Dybala.

Durante la conferenza stampa per la presentazione della prossima stagione, Marotta ha parlato di questo argomento ribadendo come l’attacco interista sia a posto così com’è oggi, escludendo di fatto l’arrivo dell’ex 10 della Juve. Simone Inzaghi ha ribadito lo stesso concetto, affermando che il reparto avanzato sarà composto da Lukaku, Lautaro, Correa e Dzeko più un giovane.

Secondo varie indiscrezioni, però, Marotta ed Inzaghi avrebbero pronunciato una “bugia bianca” e sarebbe intenzione dell’Inter ingaggiare proprio Dybala come quinto attaccante.

Anche il presidente Steven Zhang si sarebbe convinto e vorrebbe portare la Joya a Milano: per questo, avrebbe dato il via libera per la trattativa.

I nerazzurri sarebbero intenzionati a proporre un’offerta più bassa rispetto a quella di cui si è parlato durante gli scorsi incontri: €5 milioni annui più bonus legati al numero di presenze. L’entourage del calciatore, che pareva irremovibile sulle cifre, si sarebbe decisa ad accettare questa offerta. Tuttavia, c’è un grosso ostacolo da superare: l’Inter ha bisogno di sfoltire l’attacco.

Oltre ai quattro citati in precedenza, Inzaghi ha attualmente a disposizione anche Sanchez (che sta rifiutando varie squadre), Pinamonti (nel mirino di Atalanta e Monza) più i giovani Mulattieri e Salcedo. Affinché si possa provare ad affondare per Dybala, è necessario che almeno i primi due lascino l’Inter.

Situazione dunque momentaneamente bloccata, ma non per questo definitivamente tramontata.