Ederson scuote i tifosi nerazzurri: la promessa che nessuno dimenticherà

Il nuovo acquisto dell'Atalanta Ederson ha parlato per la prima volta da giocatore nerazzurro: la sua promessa non verrà dimenticata da nessuno.

Il primo acquisto dell’estate dell’Atalanta ha parlato per la prima volta da giocatore nerazzurro, le sue parole sono dirette e decise: la promessa fatta non verrà dimenticata dai tifosi.



Dopo un inizio di mercato segnato dall’incertezza sul futuro di Gian Piero Gasperini, l’Atalanta ha finalmente cominciato la propria campagna acquisto mettendo mano sul gioiello della Salernitana Ederson.

Il brasiliano è sbarcato in Italia nell’ultima sessione di calciomercato invernale e si è imposto tra i protagonisti assoluti del miracolo salvezza del club campano attirando su di sè l’interesse di più squadre.

Nelle ultime settimane la corsa ad Ederson si era ridotto a due club nerazzurri ovvero Inter ed Atalanta e a spuntarla è stata la formazione bergamasca.

Il 22enne brasiliano, nelle 15 gare di Serie A disputate a partire da gennaio, ha messo a segno 2 gol e realizzato 1 assist dando però in generale un contiìributo che è andato ben oltre alle semplici statistiche.

La capacità di Ederson di giocare sia come centrocampista che come trequartista tronerà indubbiamente utile a Gasperini che, come già successo con Pasalic, sa valorizzare al massimo giocatori con queste caratteristiche.

A confermare la bontà dell’acquisto della dirigenza atalantina non ci sono solo le statistiche e le caratteristiche dell’ex Salernitana ma anche le sue parole. Le sue prime dichiarazioni da giocatore della Dea hanno convinto tutti e la sua promessa non verrà dimenticata di certo dai tifosi.

Il nuovo acquisto carica la piazza, le parole di Ederson fanno sognare i tifosi

Un acquisto che dunque sembra destinato a funzionare quello di Ederson da parte dell’Atalanta.

Il connubio tra il brasiliano e i nerazzurri sembra destinato ad essere idilliaco vista anche la grande capacità di Gasperini di far crescere giocatori con le caratteristiche dell’ex Salernitana.

A convincere ulteriormente anche i tifosi ci sono poi le parole che Ederson ha pronunciato dopo l’ufficialità del suo trasferimento ai media bergamaschi.

“Sono in un grande club che vuole fare grandi cose, un’emozione unica”, queste le parole pronunciate da Ederson che è parso estremamente soddisfatto di questo suo salto in avanti in carriera, a sorprendere è stata però la promessa successiva.

Il 22enne non si è voluto nascondere e ha quindi così affermato: “Durante le trattative con la società s’è parlato del ritorno in Champions League tra gli obiettivi e questo mi ha convinto: voglio aiutare l’Atalanta ad arrivarci ancora”, una promessa che tutti i tifosi si augurano possano essere rispettati.

Ederson parte quindi molto forte nella sua avventura con l’Atalanta e non si nasconde dietro false modestie, i tifosi bergamaschi sono ora speranzosi che alle parole seguano i fatti.