Tutto fatto per il grande addio: partenza già fissata, tutte le cifre

Tutto fatto per il grande addio. Dopo i tanti corteggiamenti e le avances giuntegli dall’Italia e dall’estero, il suo futuro è stato finalmente deciso.

Stiamo in questa fase assistendo ad una serie di movimenti e novità di non poco conto, soprattutto alla luce dell’imminente apertura del campionato quest’anno programmato prima di Ferragosto a causa della caduta in medias res dei mondiali in Qatar, previsti nella parentesi autunno-invernale.

Come più volte evidenziato, questo avrà delle ripercussioni anche sul fronte mercato, dal momento che diversi dirigenti sanno di dover accontentare gli aneliti dei propri allenatori con grande anticipo rispetto al passato, per permettere loro di lavorare con maggiore tranquillità e serenità in questa fase di pre-season finalizzata alla familiarizzazione con i nuovi compagni e alla preparazione atletico-psicologica ad un campionato presentatisi ai nastri di partenza ancor più affascinante e competitivo.

C’era, ad esempio, molta curiosità circa quelle che sarebbero state le mosse delle neopromosse nonché del Milan campione di Italia, oltre che di un Inter chiamata al dover dimostrare di voler crescere e archiviare la scucitura dello scudetto targata Giroud e colleghi. Il tutto, ovviamente, senza dimenticare dei tanti altri top team di Serie A, per i quali sono previsti importanti interventi, dopo le operazioni già concluse in questa prima parentesi compresa tra giugno e luglio.

Da Dybala alle mosse del Monza: gli scenari più caldi del calciomercato

La salita di Cremonese, Monza e Lecce ha giustamente, come ogni anno, catalizzato grandi attenzioni circa quelle che sarebbero state le mosse delle nuove arrivate, di solito sottintendenti le emblematiche volontà e progettualità per la prossima stagione.

Da questo punto di vista, ad esempio, i brianzoli di Galliani e Berlusconi hanno ampiamente sciorinato l’intenzione di non vivere un semplice campionato finalizzato alla salvezza ma di voler anzi rendersi protagonisti di una stagione da attori importanti e durante la quale gettare le basi per riportare il noto binomio ex Milan nuovamente ai gloriosissimi e nobili livelli di un tempo.

In una fase contraddistinta da tanti aggiornamenti soprattutto legati alle big e, in particolar modo, su quel Paulo Dybala che sta attualmente scaldando e preoccupando gli animi dei tifosi di Roma e Napoli più di chiunque altro, non bisogna però sottovalutare anche l’importanza di altre mosse aventi significati di non minore profondità.

In particolar modo, giunge un aggiornamento che ha una certa ingerenza sia con i piani del Torino che con quelli del Cagliari.

Tutto fatto per l’addio, il grande bomber cambia maglia e campionato

I sardi, come sapete, sono retrocessi beffardamente all’ultima giornata di campionato, dopo una stagione tutt’altro che emozionante ma che avrebbe comunque potuto garantire loro la salvezza in caso pure di una sola rete in quel di Venezia, mentre la Salernitana cadeva sotto i colpi dell’Udinese.

Inutile e pleonastico sottolineare come la squadra rossoblù si sia pian piano sfaldata, complice la volontà di diversi giocatori a voler cercare nuovi stimoli lontano dalla cadetteria. Dopo l’uscita di Cragno e Keita, con il primo passato al su citato Monza e l’ex Lazio svincolatosi grazie ad una clausola che garantiva lui la lettera di libertà in caso di retrocessione, si appresta a lasciare la Sardegna anche Joao Pedro.

Seguito anche dal Torino di Urbano Cairo e Ivan Juric che aveva in lui individuato il giusto elemento per ovviare all’uscita a parametro zero di Andrea Belotti, Sky Sport ha recentemente riferito dell’imminenza del suo passaggio nella Super Lig turca. Giocherà infatti al Fenerbache, squadra alla quale approda per una cifra leggermente inferiore ai 7 milioni di euro. Già a inizio settimana farà viaggio verso la terra ottomana.